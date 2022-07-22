У Броварах лунатимуть сирени, мер пояснив причину

Загрози повітряного ракетного удару немає, запевнив Ігор Сапожко

У Броварах проведуть тестування системи оповіщення. Про це у своєму Telegram-каналі попередив мер Ігор Сапожко.

«Увага! Зараз у місті буде проводитися тестування системи оповіщення! Загрози повітряного ракетного удару немає! Це навчання! Зберігайте спокій!», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, із 5 по 6 липня на території Броварської громади пройшли командно-штабні навчання військових.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію з блокпостами на території області. Керівник ОВА також поділився, що адміністрація щодня проводить наради та комунікує зі штабами оборони Києва та області. Очільник ОВА також підкреслив, що загроза над містом досі існує і усі заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними.

Напередодні на в'їзді у Київ утворився 10-кілометровий затор: люди не могли в'їхати до столиці.

Також у Бориспільському районі Київської області розпочався посилений етап перевірки документів.