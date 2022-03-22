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    Український каратист Станіслав Горуна назвав росіян зомбованим стадом

    Горуна тепер б'є росіян на передовий - Український каратист Станіслав Горуна назвав росіян зомбованим стадом

    Горуна тепер б'є росіян на передовий

    Фото: galinfo.com.ua

    Спортсмен прокоментував офіційний захід на підтримку очільника країни-агресорки

    Олімпійський призер у Токіо з карате Станіслав Горуна жорстко прокоментував концерт-мітинг у Москві на підтримку Путіна, який відбувся 18 березня, – повідомляє 24tv.ua.

    За інформацією російської преси, офіційний захід на стадіоні «Лужники» на підтримку дій кремлівського очільника відвідали близько 200 тис. громадян. Інформація, слід зазначити, наскрізь брехлива – після реконструкції, що завершилася у 2017 році, колишня олімпійська арена вміщує 81 тис. глядачів.

    «Вони не лише зомбовані, а й продажні. У них дуже примітивне мислення, не кажучи що вони меркантильні. Туди зігнали масово студентів за залік і працівників комунальних та державних підприємств. У них все чемно. Пішла вказівка зверху і всі, як стадо, поперлися на стадіон. Вони ж також ведуть у себе інформаційну війну, проплачують блогерів та медівників», – сказав Горуна.

    Зараз Станіслав Горуна поповнив ряди української армії. «У нас війна. Яка різниця – ти спортсмен, політик, прибиральник, актор? Нині питання просто у виживанні нас як народу. Я отримав дзвінок о 4-й ранку: «Стас, підйом. Почалась війна». Я одразу зібрав речі, прибув до частини. Отримав інструктаж i зброю», – розповів Горуна.

    Нагадаємо, що головний тренер ФК «Аль-Айна» (Об'єднані Арабські Емірати), легендарний український футболіст Сергій Ребров заявив, що для країни-агресорки спорт – лише інструмент політики.

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    Теги: спорт війна карате Станіслав Горуна
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    Український каратист Станіслав Горуна назвав росіян зомбованим стадом