Український каратист Станіслав Горуна назвав росіян зомбованим стадом

Спортсмен прокоментував офіційний захід на підтримку очільника країни-агресорки

Олімпійський призер у Токіо з карате Станіслав Горуна жорстко прокоментував концерт-мітинг у Москві на підтримку Путіна, який відбувся 18 березня, – повідомляє 24tv.ua.

За інформацією російської преси, офіційний захід на стадіоні «Лужники» на підтримку дій кремлівського очільника відвідали близько 200 тис. громадян. Інформація, слід зазначити, наскрізь брехлива – після реконструкції, що завершилася у 2017 році, колишня олімпійська арена вміщує 81 тис. глядачів.

«Вони не лише зомбовані, а й продажні. У них дуже примітивне мислення, не кажучи що вони меркантильні. Туди зігнали масово студентів за залік і працівників комунальних та державних підприємств. У них все чемно. Пішла вказівка зверху і всі, як стадо, поперлися на стадіон. Вони ж також ведуть у себе інформаційну війну, проплачують блогерів та медівників», – сказав Горуна.

Зараз Станіслав Горуна поповнив ряди української армії. «У нас війна. Яка різниця – ти спортсмен, політик, прибиральник, актор? Нині питання просто у виживанні нас як народу. Я отримав дзвінок о 4-й ранку: «Стас, підйом. Почалась війна». Я одразу зібрав речі, прибув до частини. Отримав інструктаж i зброю», – розповів Горуна.

Нагадаємо, що головний тренер ФК «Аль-Айна» (Об'єднані Арабські Емірати), легендарний український футболіст Сергій Ребров заявив, що для країни-агресорки спорт – лише інструмент політики.