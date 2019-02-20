Спецоперація українських волонтерів: Росія знову довела, що є державою-терористом

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі зібрані докази про російських найманців будуть передані до Гааги

На питання: «Чи готовий ти вбивати, катувати за гроші українців і, в тому числі, кримських татар?», Відповідь завжди була: «Так! Звичайно!»

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Волонтёры Центра «Миротворец» провели уникальную информационно-психологическую операцию для того, чтобы очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне.

Волонтеры «Миротворца» создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК «Вагнер», нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке.

На эти объявления, за полтора года работы проекта, откликнулись более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран.

Каждый из них проходил собеседования через «Skype», во время которого детально рассказывал «интервьюерам» из ЧВК «Вагнер» о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев.

На вопрос: «готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?», ответ всегда был: «Да! Конечно!».

Все данные, полученные после таких «собеседований», пополнили базу «Миротворец» тысячами новых имён и фамилий российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в «горячих точках» по всему миру.

Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием «За двумя зайцами» был вызов нескольких претендентов на пост наёмника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты.

Гигабайты информации и сотни часов видео, на которых сотни российских граждан во время «собеседований» признаются в совершении тысяч преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы.

Также, эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции.

На днях об этой спецоперации на сайте Центра «Миротворец» будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация «За двумя зайцами».

А сейчас, здесь, я публикую «трейлер» к этому документальному фильму.

P. S. Отдельную благодарность приношу спикеру Центра «Миротворец» Евгению Вольнову и его коллегам «пранкерам»-патриотам за колоссальную работу по выявлению и фиксацию сотен боевиков по методике информационно - психологических операций разработанным волонтёрами Центра «Миротворец».

Джерело: блог Антона Геращенко

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