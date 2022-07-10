У Путіна паніка змішалася з істерикою

Путін і його оточення перебувають у шоковому стані, від того, що закон про визнання РФ державою-терористом може стати реальністю

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Стоило Владимиру Зеленскому, на днях, встретится с Сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, которые презентовали ему проект Закона про признание РФ государством спонсором терроризма, как один из кремлевских ТГ каналов вчера сделал знаковое заявление:

«В случае признания Российской Федерации страной, спонсором терроризма, по запросу Украины, Москва в течении 24 объявит войну». (А у нас не война сейчас?!)

«После чего, в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам, а также будут уничтожены мосты через Днепр, гражданские аэропорты, вся железнодорожная инфраструктура».

(Если бы могли – то давно бы это сделали. Но Вы уже пытались, ублюдки, только ничего не получилось).

«Белоруссия отрежет все сухопутные пути отхода на западе страны, а три дивизиона С400 собьют все частные борты, которые попробуют взлететь из Закарпатья и Одесской области».

(Лукашенко – предаст, как предавал всегда, чтоб спасти свою шкуру. У нас уже давно не летают частные борты, а ваши хваленые С-400 не могут сбить ракеты HIMARS, которые в свою очередь отлично уничтожают систему ПВО РФ.)

«До сентября у Вашингтонского обкома есть время на мягкую капитуляцию с потерей только 30% территорий, после украинская государственность будет утрачена навсегда и легитимизирована по принципу раздела на три части под контролем ООН».

Что означает эта истерика? Это означает что Путин и его окружение в шоковом состоянии, от того, что закон признание РФ-«государством террористом» может стать реальностью.

Это будет означать конец для экономики РФ. Закон запретит любые экономические взаимоотношения с РФ для компаний из США. Но не это главное.

Санкции могут быть введены против компаниям других стран работающими с РФ. Им будет запрещено работать на рынках США, получать Кредиты и страховки в долларе.

Как Вы думаете с кем выберут работать крупные компании из Китая, Индии, арабских стран – с США или РФ?

Ответ очевиден – принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля будет означать конец для экономики России и для путинского режима.

Этот Законопроект висит сейчас как «Дамоклов меч» над головой путина и всей экономикой РФ. Его принятие будет означать ее полный крах.

Рассмотрение этого законопроекта возможно будет в сентябре.

Спасибо авторам законопроекта – смелым Сенаторам Линдси Грэму и Ричарду Блументалю за их лидерство в деле защиты Украины и Мира

Надеемся и ждем!

Джерело: блог Антона Геращенко

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