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    Думки вголос

    У Путіна паніка змішалася з істерикою

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль вручають Володимиру Зеленському текст законопроєкту про визнання РФ державою спонсором тероризму. - У Путіна паніка змішалася з істерикою
    Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль вручають Володимиру Зеленському текст законопроєкту про визнання РФ державою спонсором тероризму.

    Путін і його оточення перебувають у шоковому стані, від того, що закон про визнання РФ державою-терористом може стати реальністю

    Мовою оригіналу

    Стоило Владимиру Зеленскому, на днях, встретится с Сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, которые презентовали ему проект Закона про признание РФ государством спонсором терроризма, как один из кремлевских ТГ каналов вчера сделал знаковое заявление:

    «В случае признания Российской Федерации страной, спонсором терроризма, по запросу Украины, Москва в течении 24 объявит войну». (А у нас не война сейчас?!)

    «После чего, в течении 72 часов будут уничтожены Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев. Остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам, а также будут уничтожены мосты через Днепр, гражданские аэропорты, вся железнодорожная инфраструктура».

    (Если бы могли – то давно бы это сделали. Но Вы уже пытались, ублюдки, только ничего не получилось).

    «Белоруссия отрежет все сухопутные пути отхода на западе страны, а три дивизиона С400 собьют все частные борты, которые попробуют взлететь из Закарпатья и Одесской области».

    (Лукашенко – предаст, как предавал всегда, чтоб спасти свою шкуру. У нас уже давно не летают частные борты, а ваши хваленые С-400 не могут сбить ракеты HIMARS, которые в свою очередь отлично уничтожают систему ПВО РФ.)

    «До сентября у Вашингтонского обкома есть время на мягкую капитуляцию с потерей только 30% территорий, после украинская государственность будет утрачена навсегда и легитимизирована по принципу раздела на три части под контролем ООН».

    Что означает эта истерика? Это означает что Путин и его окружение в шоковом состоянии, от того, что закон признание РФ-«государством террористом» может стать реальностью.

    Это будет означать конец для экономики РФ. Закон запретит любые экономические взаимоотношения с РФ для компаний из США. Но не это главное.

    Санкции могут быть введены против компаниям других стран работающими с РФ. Им будет запрещено работать на рынках США, получать Кредиты и страховки в долларе.

    Как Вы думаете с кем выберут работать крупные компании из Китая, Индии, арабских стран – с США или РФ?

    Ответ очевиден – принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля будет означать конец для экономики России и для путинского режима.

    Этот Законопроект висит сейчас как «Дамоклов меч» над головой путина и всей экономикой РФ. Его принятие будет означать ее полный крах.

    Рассмотрение этого законопроекта возможно будет в сентябре.

    Спасибо авторам законопроекта – смелым Сенаторам Линдси Грэму и Ричарду Блументалю за их лидерство в деле защиты Украины и Мира

    Надеемся и ждем!

    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: росія окупанти США ООН війна путін тероризм Україна окупація #stoprussia
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    У Путіна паніка змішалася з істерикою