Німеччина блокує надання Україні €9 млрд, – ЗМІ

Країна схвалила лише перший мільярдний транш

Німеччина блокує пакет допомоги в розмірі €9 млрд, який є основною формою підтримки Євросоюзом України. Про це пише італійська газета Corriere della Sera.

Зазначається, що наприкінці червня пропозицію допомогти Україні підтримали усі лідери країн-членів Євросоюзу. Проєкт підтримки передбачає надання Києву практично безвідсоткового кредиту зі строком погашення 25 років. Гроші мали намір залучити внаслідок випуску ринку боргових зобов'язань, гарантованих європейськими державами. Але Німеччина, найбільший із гарантів цієї форми єврооблігацій, поводиться суперечливо: спочатку давши згоду, тепер не хоче переходити до конкретних дій.

За даними Corriere della Sera, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер незадоволений тим, що Брюссель вдається до схеми фінансування України коштом загальноєвропейського боргу. Тому поки Німеччина схвалила лише перший мільярдний транш, у межах якого Київ має отримати гроші протягом липня.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

Додамо, що 7 липня Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.