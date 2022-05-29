Україні необхідно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів

За допомогою ударних дронів ми могли б за місяць знищували 3 тисячі танків, БТРів та транспортних засобів ворога

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Запорожская область.

Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ.

Прилетели, увидели и разбомбили БТР – 82 орков.

Запорожская область.

Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ pic.twitter.com/D93kVHlQRP — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2022

Если бы у нас было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц мы бы уничтожали 3000 Танков, БТРов и транспортных средств противника!

Стоимость такого ударного коптера – Дрона, который делает объединение «Аэроразведка» – всего лишь 35-40 тысяч долларов.

Стоимость снаряжение группы на 2-3 пикапов, группы сопровождения и прикрытия всего лишь 150 тысяч долларов. 300 таких групп – 45-50 Миллионов долларов. А эффект по уничтоженной русской технике измерялся бы миллиардами долларов в месяц.

Тем кто за это отвечает в ВСУ необходимо немедленно организовывать массовое обучение экипажей для ударных Дронов. Это недорогой и действенный метод борьбы с оккупантами.

Джерело: блог Антона Геращенко

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