Україні необхідно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів
За допомогою ударних дронів ми могли б за місяць знищували 3 тисячі танків, БТРів та транспортних засобів ворога
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Запорожская область.
Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ.
Прилетели, увидели и разбомбили БТР – 82 орков.
Запорожская область.— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2022
Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ pic.twitter.com/D93kVHlQRP
Если бы у нас было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц мы бы уничтожали 3000 Танков, БТРов и транспортных средств противника!
Стоимость такого ударного коптера – Дрона, который делает объединение «Аэроразведка» – всего лишь 35-40 тысяч долларов.
Стоимость снаряжение группы на 2-3 пикапов, группы сопровождения и прикрытия всего лишь 150 тысяч долларов. 300 таких групп – 45-50 Миллионов долларов. А эффект по уничтоженной русской технике измерялся бы миллиардами долларов в месяц.
Тем кто за это отвечает в ВСУ необходимо немедленно организовывать массовое обучение экипажей для ударных Дронов. Это недорогой и действенный метод борьбы с оккупантами.
Джерело: блог Антона Геращенко