Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе

Навіщо Путін просуває наратив про екологічну катастрофу в Туапсе

Путін про Туапсе: «Удари ЗСУ по Туапсе потенційно загрожують екологічною катастрофою».

До речі, от ця інформаційно-психологічна атака на українців і на Європу «Україна злочинно нищить бідних і нещасних звірят, рибок, рослини, аби лиш нашкодити Росії і росіянам» має неабиякий успіх навіть серед українців. Багато хто дійсно починає мучитись сумлінням «та за що ж їх там, може, треба якось акуратніше, відмовитись від ударів, які шкодять живому, ми ж не вони...».

Звісно ж, ці спричинені ворогом рефлексії неправильні. Якщо розібратись, то тут є два аспекти.

Перше: росіяни ніколи не зважали на нищення природи, коли нищили людей. Ба більше: якщо вдавалось не тільки вбити людей. але знищити домівки, спалити садки і ліси, знищити тварин і птахів, отруїти воду, – то це завжди тішило росіян, в будь-яку з наших 12-х воєн з ними (та й інших воєн). Крім того, не слід забувати – їх все ще набагато більше, ніж нас, в них більша армія, більші ресурси для війни (причому власні, а не кредити і не донати).

Тому маємо бути фаталістами: так, мільйонам котиків, песиків, кіз і корів, мільярдам птахів і риб не пощастило народитись і мешкати на території катів. І, відповідно, не пощастило платити життями за таку невдалу долю: їх вбивають не тільки росіяни, але й ЗСУ, щоб росіяни мали менше ресурсів для масових вбивств і нищення природи.

Оно, буквально вчора українські екологи писали про черговий злочин «арміі Росіі».

Владислав Балінський: «...Я відкрив супутникові знімки і побачив ...40 квадратних кілометрів соняшникової олії в Чорному морі. І це без урахування площі Сухого лиману. Пляма продовжує рухатися.

26 квітня в порту Чорноморськ влучання дрону рф у цівільну інфраструктуру знищило резервуар на 6 000 тонн. Це вже третій великий розлив олії на Одещині за неповні два роки.

Я знаю що буде далі – бо ми вже це проходили.

Після грудневого розливу 2025-го загинуло понад 5 000 птахів. У Одеському зоопарку з 300 врятованих вижили одиниці – і це важлива правда, яку треба знати перед тим як бігти рятувати зараз. Рослинна олія полімерізуеться та її на відміну від мазуту майже неможливо змити з пташиного пір'я. З цієї ж причини вона опиняється у товщі води та опускається на дно, впливаючи при цьому на гидробіонтів.

У січні на одеських пляжах лежали мертві морські коники килимом – до 35 особин на квадратний метр. Вид з Червоної книги, популяція якого тільки починала відновлюватися».

Другий аспект питання про екологічну шкоду від війни: порівняння цінності нас тут та тварин там.

Отже, якщо за наше виживання, від якого залежить виживання всього на нашій землі (а окупант винищить все, бо завжди так робив, йому байдуже збереження чого завгодно), доводиться платити життями тварин, яким не пощастило народитись і мешкати на території, підконтрольній РФ, то так тому й бути. Це не найбільша ціна за майбутнє всіх і всього, яку ми вже платимо. Бо ми платимо передусім життями найкращих.