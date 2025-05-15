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Російський тренер з боксу зламав щелепу своєму колезі на очах в його неповнолітнього сина

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський тренер з боксу зламав щелепу своєму колезі на очах в його неповнолітнього сина
Мачихін приїхав на зустріч з сином і змусив його знімати на камеру, як він б'є опонента

Конфлікт виник через суперечку у тематичному чаті

У Тамбові (РФ) тренер з боксу та суддя першої категорії Павло Мачихін жорстоко побив свого колегу на очах у його неповнолітнього сина. Про це повідомляє «Главком».

Конфлікт виник через суперечку у тематичному чаті.

Чоловіки переписувалися в групі про спірні моменти під час поєдинків на змаганнях. У результаті Павло приїхав до будинку свого візаві та напав на нього. Бив руками та ногами – зламав опоненту щелепу та нижню очну перегородку.

Мачихін приїхав на зустріч з сином і змусив його знімати на камеру, як він б'є опонента. Його суперник також прийшов із сином.

Після бійки Павло сам опублікував кадри у соцмережах. 

Російська поліція вже почала перевірку цієї ситуації.

«Ми розбираємося в ситуації, вникаємо в суть події, збираємо інформацію, спілкуємося із залученими сторонами. Трохи пізніше будуть зроблені висновки», – сказав керівник Федерації боксу Тамбовської області Андрій Комбаров.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: тренер бокс росія

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