Російський тренер з боксу зламав щелепу своєму колезі на очах в його неповнолітнього сина

Мачихін приїхав на зустріч з сином і змусив його знімати на камеру, як він б'є опонента

Конфлікт виник через суперечку у тематичному чаті

У Тамбові (РФ) тренер з боксу та суддя першої категорії Павло Мачихін жорстоко побив свого колегу на очах у його неповнолітнього сина. Про це повідомляє «Главком».

Конфлікт виник через суперечку у тематичному чаті.

Чоловіки переписувалися в групі про спірні моменти під час поєдинків на змаганнях. У результаті Павло приїхав до будинку свого візаві та напав на нього. Бив руками та ногами – зламав опоненту щелепу та нижню очну перегородку.

Мачихін приїхав на зустріч з сином і змусив його знімати на камеру, як він б'є опонента. Його суперник також прийшов із сином.

Після бійки Павло сам опублікував кадри у соцмережах.

Російська поліція вже почала перевірку цієї ситуації.

«Ми розбираємося в ситуації, вникаємо в суть події, збираємо інформацію, спілкуємося із залученими сторонами. Трохи пізніше будуть зроблені висновки», – сказав керівник Федерації боксу Тамбовської області Андрій Комбаров.

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