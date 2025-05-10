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Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Триває 1172-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка, Манухівка, Нова Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 1

Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 3

Ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 4

Зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 7

Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 8

Наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 9

Ворог шість разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року фото 10

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1172-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти ворог війна фронт росія

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2025 року
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