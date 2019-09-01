Пенс у Варшаві не згадав Росію як учасника боротьби з нацизмом



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Віце-президент США Майк Пенс Фото: Leszek Szymański / PAP

Він висловив переконання, що США і Польща завжди будуть стояти разом з усіма своїми партнерами за спільну безпеку

Тоталітарні фашистський і комуністичний режими не змогли зламати поляків та перекроїти Європу, і в майбутньому це також нікому не вдасться.

На цьому наголосив віцепрезидент США Майк Пенс у Варшаві на меморіальних заходах до 80-х роковин початку Другої світової війни, повідомляє Укрінформ.

«Останнє слово було не за тими, хто хотів силою змінити світ, тому що є щось набагато більше за них», – сказав Пенс.

Він відзначив героїзм поляків, які після страшної війни знову зазнали страждань впродовж п’яти десятиліть комуністичного правління, але ніколи не втрачали надії. Боротьба за свободу може тривати десятиліття, але перемога все одно буде за тими, хто стоїть на боці добра та не втрачає надії, наголосив він.

За словами Пенса, ідеологіями нацизму і комунізму рухало прагнення запопасти владу за будь-яку ціну, нав’язати свою волю, контролювати життя мільйонів людей. Найстрашніші злочини виправдовували тим, що це корисно для зміцнення влади.

Віцепрезидент США наголосив, що нацисти вбили мільйони поляків, а у квітні 1940 року у катинському лісі комуністи розстріляли понад 21 тисячу польських синів і дочок. Та поляки не здалися. Понад 150 тисяч учасників Варшавського повстання віддали свої життя, виступивши проти фашизму, диктатури та загрози комунізму.

Пенс нагадав, що восени 1939 року війська нацистської Німеччини з заходу та комуністичного СРСР зі сходу розділили цю країну на окупаційні зони. «Подвійне вторгнення ознаменувало початок конфлікту, якого людство досі не бачило та, сподіваємося, більше не побачить ніколи», – заявив віцепрезидент США.

Водночас він висловив переконання, що США і Польща завжди будуть стояти разом з усіма своїми партнерами за спільну безпеку, і закликав союзників «виконувати обіцянки, які вони дали одне одному».

«Тому що США та Польща знають, що сильний альянс незалежних суверенних націй – це найкращий захист наших свобод», – підкреслив Пенс.

Варто зауважити, що він не згадав у свої промові Росію, хоча називав кілька країн, віддаючи шану боротьбі європейських народів у роки Другої світової війни.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.