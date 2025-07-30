Путін наказав ФСБ перевіряти всі іноземні судна: що сталося?

Росія витискає конкурентів з ринку

Багато хто вважає, що це реакція Кремля на п’ять випадків підриву танкерів з російською нафтою невідомими диверсантами. Це так, але це те, що лежить на поверхні.

Насправді, за цим стоїть більш багатошаровий замисел. За допомогою додаткових безпекових перевірок Кремль ставить за мету: