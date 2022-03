Liebe Deutsche, schämen Sie sich nicht?

In einem offenen Brief fordern ukrainische Intellektuelle Deutschland auf, sich dem Energieembargo gegen Russland unverzüglich anzuschließen: «Wenn Sie nicht aufhören, den Angreifer zu finanzieren, haben Sie nicht mehr das Recht zu sagen: ,Nie wieder!‘». Eine Dokumentation.

Im Folgenden dokumentieren wir einen offenen Brief führender ukrainischer Intellektueller an alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.

Die deutsche Bundesregierung hat am Montag öffentlich die Fortsetzung der Öl- und Gaseinkäufe in Russland bestätigt. Damit erklärte sich Deutschland bereit, Putins ungerechten, blutigen Krieg gegen das ukrainische Volk weiter zu finanzieren. Deutschland macht sich damit zum zweiten Mal schuldig. Zum ersten Mal war das während des Zweiten Weltkriegs, als Wehrmacht und SS die slawische und jüdische Bevölkerung vernichtet und Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt haben.

Wir wollen die Deutschen und die Bundesregierung an ihre historische Verantwortung gegenüber der Ukraine erinnern. Historische Tatsache ist, dass alle Kräfte des Nationalsozialismus zunächst eingesetzt wurden, um die Ukraine zu erobern, mit Ausnahme von etwa 10 Prozent des anderen Territoriums der Sowjetunion. Dieses Land hatte die höchste Zahl ziviler Opfer. Jetzt bombardieren Putins Truppen systematisch die Wohngebiete von Charkiw mit einer Million Einwohnern und andere provisorisch besetzte Groß- und Kleinstädte.

Putin tötet Zivilisten, um zu beweisen, was unmöglich zu beweisen ist, nämlich die Nichtexistenz der ukrainischen Nation. Aber mehrere Tage des heldenhaften Widerstands gegen den blutigen Diktator haben der Welt klar gemacht, dass die ukrainische politische Nation mehr denn je um einen frei gewählten Präsidenten und eine frei gewählte Regierung geeinigt ist und sich niemals den Forderungen eines verrückten Führers des eingeschüchterten Russland beugen wird.

Dann haben Sie nicht mehr das Recht zu sagen: «Nie wieder!»

Deutsche Bürgerinnen und Bürger! Öffnen Sie ihre Augen und werden Sie Ihrer historischen Verantwortung gerecht. Obwohl keiner von Ihnen persönlich die Militärmaschine, die der von Hitler und Stalin ähnlich ist, unterstützt oder finanziert, tun Sie dies jedoch alle gemeinsam durch Ihre Regierung. Sie finanzieren die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine, einem Land, das heute auch die Demokratie und Sicherheit Deutschlands mit dem Leben ihrer Söhne und Töchter verteidigt.

Wir fordern, dass sich die Bundesregierung dem Energieembargo gegen das Putin-Regime anschließt. Die Deviseneinnahmen aus Energieexporten unterstützen die russische Aggression gegen die Ukraine und Europa. Es gibt Alternativen zur russischen Energie. Das Nachbarland Polen wird schon im nächsten Jahr keine Energie mehr aus Russland importieren. Verschieben Sie Stilllegungen von Kohle- oder Kernkraftwerken. Helfen Sie Putins Handlangern nicht länger, Geld bei deutschen Banken zu verstecken.

Liebe Deutsche, schämen Sie sich nicht? Wenn Sie nicht aufhören, den Angreifer zu finanzieren, haben Sie nicht mehr das Recht zu sagen: «Nie wieder!» Handeln Sie jetzt, um ehrlich vor Ihnen selbst zu bleiben!

Unterschriften:

Yevhen Bystrytsky, Philosoph; Mykhailo Gonchar, Präsident des Zentrums für globale Forschungen «Strategie XXI»; Valerii Pekar, Dozent in Kyiw-Mohyla und Lviv Wirtschaftsschulen; Taras Wozniak, Generaldirektor der Nationalen Kunstgalerie in Lviv; Petro Burkovskyi, Senior Fellow Ilko Kucheriv Stiftung für demokratische Initiativen; Tetiana Pechonchyk, Leiterin des Menschenrechtszentrums ZMINA; Anatolij Karas, Professor für Philosophie, Vorsitzender der Fakultät für Philosophie an der Franko Nationale Universität in Lviv; Oleksandra Matviichuk, Leiterin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten (Ukraine); Konstantin Sigov, Direktor des Europäischen Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrums und der Forschungs- und Verlagsvereinigung «Dukh i Litera» (Geist und Buchstabe), Nationale Universität «Kyiw-Mohyla-Akademie»; Olexiy Haran, Professor für Politikwissenschaften, Nationale Universität «Kyiw-Mohyla-Akademie»; Julia Kyrychenko, Ko-Vorsitzende der Koalition Reanimationspaket für Reformen; Maksym Yakovlyev, Leiter des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen, Direktor der Schule für Politikforschung, Nationale Universität «Kyiw-Mohyla-Akademie»; Alyona Getmanchuk, Leitering des Zentrums «Neues Europa”; Yulia Tyshchenko, Ukrainisches Zentrum für Unabhängige Politikforschung; Vadym Miskyi, Aufsichtsratsmitglied der ukrainischen öffentlichen Rundfunkgesellschaft, Programmdirektor des analytischen Zentrums «Detector Media»; Andrej Kurkow, Präsident von PEN Ukraine; Serhiy Kvit, Leiter der Nationalen Agentur für Qualitätssicherung der Hochschulbildung, Professor an der Nationalen Universität «Kyiw-Mohyla-Akademie»; Jurko Prochasko, Übersetzer und Autor; Juri Andruchowytsch, Schriftsteller; Juri Durkot, Übersetzer und Dolmetscher; Katja Petrowskaja, Autorin.

Дорогі німці, вам не соромно?

У відкритому листі українські інтелектуали закликають Німеччину негайно приєднатися до енергетичного ембарго проти Росії: «Якщо ви не припините фінансувати нападника, ви більше не маєте права говорити «Ніколи більше!»». Документація.

Нижче ми документуємо відкритий лист провідних українських інтелектуалів до всіх громадян Німеччини.

Уряд Німеччини в понеділок публічно підтвердив продовження закупівлі нафти і газу в Росії . Таким чином Німеччина погодилася продовжувати фінансувати несправедливу, криваву війну Путіна проти українського народу. Німеччина винна вдруге. Перший раз – під час Другої світової війни, коли вермахт і СС знищили слов’янське та єврейське населення та вивезли мільйони українців до Німеччини на примусові роботи.

Ми хочемо нагадати німцям і федеральному уряду про їхню історичну відповідальність перед Україною. Історичним фактом є те, що для завоювання України спочатку були використані всі сили нацизму, за винятком приблизно 10 відсотків іншої території Радянського Союзу. Ця країна мала найбільшу кількість жертв серед цивільного населення. Зараз путінські війська систематично бомбардують житлові квартали Харкова з населенням-мільйонником та інші імпровізовані окуповані міста та селища.

Путін вбиває мирних жителів, щоб довести те, що неможливо довести, а саме неіснування української нації . Але кілька днів героїчного опору кривавому диктатору дали зрозуміти світові, що українська політична нація як ніколи згуртована навколо вільно обраного президента та уряду і ніколи не піде перед вимогами божевільного лідера наляканої Росії.

Тоді ти більше не маєш права говорити: «Ніколи більше!»

Громадяни Німеччини! Відкрийте очі і виконайте свою історичну відповідальність. Хоча ніхто з вас особисто не підтримує і не фінансує військову машину, подібну до Гітлера та Сталіна, ви робите це колективно через свій уряд. Вони фінансують злочини проти людяності в Україні, країні, яка сьогодні також захищає демократію та безпеку Німеччини життям своїх синів і дочок.

Ми вимагаємо, щоб федеральний уряд приєднався до енергетичного ембарго проти режиму Путіна . Валютні надходження від експорту енергоносіїв підтримують російську агресію проти України та Європи. Є альтернативи російській енергетиці. Сусідня Польща наступного року припинить імпорт енергоносіїв з Росії. Відкласти зупинки вугільних чи атомних електростанцій. Припиніть допомагати поплічникам Путіна ховати гроші в німецьких банках.

Дорогі німці, вам не соромно? Якщо ви не припините фінансувати зловмисника, ви більше не маєте права говорити: «Ніколи більше!» Дійте зараз, щоб бути чесними з собою!

Підписи:

Євген Бистрицький, філософ; Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія ХХІ»; Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл; Тарас Возняк, генеральний директор Національної галереї мистецтв у Львові; Петро Бурковський, старший науковий співробітник Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва; Тетяна Печончик, директор Правозахисного центру ЗМІНА; Анатолій Карась, професор філософії, голова філософського факультету Львівського національного університету імені Франка; Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод (Україна); Костянтин Сігов, директор Європейського центру гуманітарних досліджень та науково-видавничої асоціації «Дух і літера» Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олексій Гарань, професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Юлія Кириченко, співголова Коаліції Реанімаційний пакет реформ; Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор Школи політичних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Альона Гетьманчук, керівник Центру «Нова Європа»; Юлія Тищенко, Український центр незалежних політичних досліджень; Вадим Міський, член ради директорів Української суспільної телерадіокомпанії, програмний директор Аналітичного центру «Детектор медіа»; Андрій Курков, президент ПЕН-Україна; Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Юрко Прочаско, перекладач і автор; Юрій Андрухович, Письменник; Юрій Дуркот, перекладач; Катя Петровська, авт.

Джерело