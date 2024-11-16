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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

«Газпром». Час розплати настав

glavcom.ua
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Путін танцює з міністром закордонних справ Австрії на її весіллі, 2018 рік
фото: AP

Чому «Газпром» припиняє постачання в Австрію?

Газпром від завтра він припиняє постачання газу в Австрію. В Австрію!!! Цю країну і її нафтогазову компанію OMV Газпром завжди представляв як взірець співпраці. В 2018 році було пишне відзначення 50-річчя початку газових постачань до Австрії: «50 лет назад, 1 июня 1968 года, советское объединение «Союзнефтеэкспорт» и компания Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) подписали договор на поставку природного газа из СССР в Австрию. Газ из Западной Сибири поступил в пункт Баумгартен уже через три месяца... Австрийская Республика стала первой страной в Западной Европе, заключившей газовый контракт с Советским Союзом... Стратегические партнерские отношения «Газпрома» и OMV строятся на прочном фундаменте — полувековом сотрудничестве наших стран в газовой сфере. Мы продолжаем работать над его дальнейшим укреплением и развитием...»

Доречно зауважити, що насправді, перший радянський газ експортований в Австрію був українським – з Дашави, а з Сибіру постачання почались вже в 70-х.

Чому «Газпром» припиняє постачання в Австрію?

Тому що не хоче платити 230 млн. євро, які арбітраж присудив на користь OMV за зрив контрактних постачань в 2022 році. Нагадаю що в 2022 році Газпром успішно розкрутив цінову спіраль на ринку ЄС і ціни на газ скочили на порядок. Тепер час розплати настав! Арбітражі приймають рішення на користь позивачів, а їх вже немало. Німецька Uniper відсудила 13 млрд. євро! А тут 230 млн., і Газпром не хоче платити. Тим більше що мова йде про компанію, яка «душою й тілом» була віддана «Газпрому» і Росії увесь час. Показово, що з 2016 року, тобто вже два роки йшла агресія РФ проти України, а Газпром та OMV реалізовували «совместный культурный проект «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена», объединяющий искусство и историю России и Австрии».    

Що ж відмова «Газпрому» платити і припинення постачань – показові кроки, які свідчать про те, що не дивлячись ні на що стратегія показать «кузькину мать» лишається в арсеналі Кремля, а Газпром так витратився, такий неспроможний, що 230 млн. євро для нього непідйомна сума навіть для вірних посіпак. Ну а ще Росія демонструє свою зверхність і презирство до західних посіпак, незалежно від шаноблиності кніксена перед володарем Кремля.

Цей приклад я навів для того, щоб зайвий раз показати, що нам, Україні, не тільки не варто сприяти «Газпрому» в продажу його газу в ЄС, надаючи транзитну послугу, але й потрібно позбавити доходу від продажу, припинивши транзит після завершення дії чинної угоди 2019 року.

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Джерело
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Теги: росія Газпром агресія путінський режим газ Австрія

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