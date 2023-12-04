Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви

Пазл, якого бракувало

Здається, німці починають бачити мотиви російської диверсії на путінських потоках 26 вересня 2022 року. В німецьких ЗМІ вийшла низка публікацій: Handelsblatt, Bild, Handelsblatt. Кремль задумав навесні 2022 року, як газовою зброєю зламати підтримку України з боку Німеччини. Не німецькі спецслужби, а двоє росіян стали на заваді Путіну занурити Німеччину в хаос (простіше кажучи – здали путінські плани Міністерству економіки ФРН). Провідну роль мала відіграти дочка Газпрому «Gazprom Germania», яка фактично контролювала через постачання газу критично важливу інфраструктуру Німеччини. Побіжно зауважу, що про масштаб загрози, генерованої схемою «Gazprom Germania» йшлося в моїй спільно з колегами статті «Перемога газократії над демократією, або про російські потоки європейської газової корупції» від 8 серпня 2014 року.

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Німецькі видання зараз відзначають що навесні 2022 року Німеччина опинилася під загрозою повсюдного відключення енергопостачання, оскільки дочірня компанія Газпрому забезпечувала газом майже 250 муніципальних підприємств (опалення та гаряча вода мільйонам німців і підприємствам), майже 700 газових електростанцій, 250 промислових підприємств, включаючи хімічні та металургійні гіганти.

Два російські менеджери звернулися до Міністерства економіки, щоб здати цей план Путіна. Видання резонно відзначають, що сьогодні обидва мусять побоюватися за своє життя. Уряд Німеччини мав лише 50 годин, щоб прийняти рішення. І це рішення було прийнято – на «Gazprom Germania» було негайно введено зовнішнє управління - через регулятор. Головну атаку Путіна на Німеччину було відбито на 39-й день війни Росії проти України, 4 квітня 2022 року!

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Тепер цілком логічною виглядає подія 26 вересня – підрив Північних потоків. Оскільки холодною весною німців не вдалось покарати за підтримку України та «поставить на колени» за «Сценарієм А», то взялись за розкрутку «Сценарію В». Для початку сценарію 12 травня «Газпром» оголосив, що не буде прокачувати газ по газопроводу «Ямал - Європа». А далі 14 червня пішла «проблема» з турбінами Сіменса, яка «раптово» виникла на компресорній станції першого Північного потоку і викликала скорочення постачань російського газу в Німеччину (читай – просто прикрутили кран). Німецькі клієнти «Газпрому» стали натякати йому про можливі арбітражні позови за невиконання зобов’язань. 18 липня «Газпром», відчуваючи, що пахне смаленим, оголосив про форс-мажор – мовляв ми тут ні до чого, це із-за ваших західних санкцій ми не можемо відремонтувати турбіну і поставити її на місце, щоб постачати газ в повному обсязі.

Чим завершилась епопея з ремонтом тої турбіни, коли не дивлячись на те, що і уряд ФРН, і уряд Канади за підтримки Єврокомісії та Держдепу США пішли на поступки «Газпрому», щоб зняти санкції і відремонтувати турбіну? Не дивлячись на цю «добру волю» (і цілковиту ганьбу) західних урядів, в кінцевому підсумку, 31 серпня 2022 року постачання газу по ПП1 було припинено. На російських пропагандистських ЗМІ восени стали крутити ролики про те, якою холодною буде зима 2022-2023 р.р., та як Європа замерзатиме без російського газу.

Німецькі компанії тим часом стали погрожувати «Газпрому» зверненнями до арбітражів за зірвані постачання газу, який мав надходити в Єропу через ПП1. В «Газпромі» зрозуміли, що фокус з форс-мажором не проходить, бо в Європі бачать, що він не відповідає критеріям форс-мажорної ситуації. Доповіли в Кремль, зазначивши, що можуть влетіти десь так на 30 млрд. дол. США стягнень. Ну і Кремль дав погодження на операцію, яка має стати «залізним аргументом», що таки має місце форс-мажор.

Підготувати швидко диверсію було нескладно, оскільки в ході опрацювання сценаріїв війни на морі проти НАТО, зокрема, в Балтійському морі, ще в 2021 році було відібрано місця закладки вибухових пристроїв для підводної енергетичної та телекомунікаційної інфраструктури в регіоні для «Часу «Ч» - війни між НАТО та Росією (про приховану підводну активність у квітні – серпні 2021 року зведеної групи російських військовослужбовців з спеціальних частин Балтійського флоту та Головного управління глибоководних досліджень МО РФ, неодноразово йшлося в публікаціях Центру «Стратегія ХХІ»).

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В публікаціях німецьких ЗМІ ще є декілька цікавинок, зокрема, грошова схема через діджея...

Показово, що у вчорашніх публікаціях німецьких ЗМІ, мова йде не тільки про путінські потоки, але й про те, як німецький уряд наступає на ті ж самі граблі в іншій царині – телекомунікацій та з іншою країною – Китаєм.

Китайська компанія Huawei є основним постачальником компонентів 5G для мобільної мережі Німеччини. Як і у випадку з «Газпромом», уряду Німеччини не бракує попереджень про небезпеку. Як і у випадку з «Газпромом», уряд не дуже прислухається. Huawei є основним постачальником мобільних мереж у Німеччині. Близько 60% найсучасніших компонентів 5G надходить від Huawei. У Берліні цей показник досягає 100%. Частка Huawei в телекомунційних послугах у Берліні є вищою, ніж у Пекіні. Уряд Німеччини знову дозволив іноземній компанії проникнути в критично важливу інфраструктуру. 5G є ключовою технологією, яка контролюватиме енергетичні мережі та одного дня керуватиме безпілотними автомобілями на дорогах. Якщо китайське керівництво піде прикладом Кремля і використає Huawei як зброю проти Німеччини, наслідки будуть непередбачуваними. Розвідслужби США, НАТО, ЄС і Німеччини попереджають про загрозу 5G для Німеччини. Міністерство внутрішніх справ також бачить «значну структурну залежність» від Huawei, що «явно суперечить стратегії національної безпеки». Мета – запобігти «другому випадку Nord Stream», який мав би «набагато серйозніші наслідки». Однак у Міністерстві транспорту, яке відповідає за мережі, з цим не згодні, вважають, що ризики переоцінені. Так само попередні уряди Німеччини стверджували, що Газпром не становить загрози для безпеки поставок.

До речі, тема китайського домінування в телекомунікаційному секторі України теж актуальна для нас. Понад 70% обладнання мобільних операторів - китайського виробництва (приватна, але підконтрольна державі Huawei та державна ZTE). Але то окрема тема.

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