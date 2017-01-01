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    Українські військові пригнічені пропорцією при обміні полоненими - Тука

    За словами заступника міністра, «люди не сприйняли такої пропорції» при обміні полоненими
    Українські військові і співробітники СБУ пригнічені пропорцією при обміні полоненими. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. «Сьогодні (28 грудня, - ред) я зустрічався з людиною, яка була присутня безпосередньо вчора, коли ми
    • Сьогодні, 07:51
    • Розсилка
    Георгій Тука
    Георгій Тука

    За словами заступника міністра, «люди не сприйняли такої пропорції» при обміні полоненими

    Українські військові і співробітники СБУ пригнічені пропорцією при обміні полоненими. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

    «Сьогодні (28 грудня, - ред) я зустрічався з людиною, яка була присутня безпосередньо вчора, коли ми зустрічали наших бранців. З її слів, наші військові і працівники Служби безпеки пригнічені такою пропорцією. Люди не сприйняли такої пропорції, хоча, з моєї точки зору, якби треба було тисячу звільнити, треба було звільняти тисячу», – сказав він.

    «Для мене тут взагалі немає приводу для розмірковувань», – додав Тука.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

    Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

    США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».

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