Українські військові пригнічені пропорцією при обміні полоненими - Тука

За словами заступника міністра, «люди не сприйняли такої пропорції» при обміні полоненими

Українські військові і співробітники СБУ пригнічені пропорцією при обміні полоненими. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. «Сьогодні (28 грудня, - ред) я зустрічався з людиною, яка була присутня безпосередньо вчора, коли ми



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Георгій Тука

За словами заступника міністра, «люди не сприйняли такої пропорції» при обміні полоненими

Українські військові і співробітники СБУ пригнічені пропорцією при обміні полоненими. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

«Сьогодні (28 грудня, - ред) я зустрічався з людиною, яка була присутня безпосередньо вчора, коли ми зустрічали наших бранців. З її слів, наші військові і працівники Служби безпеки пригнічені такою пропорцією. Люди не сприйняли такої пропорції, хоча, з моєї точки зору, якби треба було тисячу звільнити, треба було звільняти тисячу», – сказав він.

«Для мене тут взагалі немає приводу для розмірковувань», – додав Тука.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

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