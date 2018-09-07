Хто ж насправді отруїв Скрипалів?

Росія все більше і більше перетворюється в країну-парію

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От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется причастным само российское государство, то есть Кремль и сотрудники спецслужб, то жди беды. Последствия нас ждут самые серьезные: Россия будет признана страной-террористом, власть — преступной, которой нельзя доверять и с которой нет смысла о чем-либо всерьез договариваться. Хуже того, если вина государства станет очевидной, Россию обвинят в нарушении кучи Конвенций и своих международных обязательств, а также применении боевого химического оружия на территории страны НАТО. Не слаще станет и дипломатам, которых признают поголовно агентами спецслужб, выполняющими преступные приказы, вплоть до варварских убийства на территории великих держав, наплевав на их суверенитет и нормы права. Тут вообще военным конфликтом попахивает. Санкции будут ужесточаться, репутация страны превратится в ничто, Россия все больше и больше будет превращаться в страну-изгоя. Так и до нефтяного эмбарго и даже отлучения от Совбеза ООН докатиться можно. При таком раскладе пенсии в стране скоро вообще придется отменять: денег в экономике вообще не останется, впрочем, как и самой экономики.

Понимают ли это в Кремле? Конечно, понимают.

А ведь у России сегодня есть прекрасная возможность полностью «отмазаться» от обвинений англичан и развернуть мировое общественное мнение в свою пользу. Это не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. Рассказываю, как.

Так как Кремль, Путин, ГРУ и прочие, конечно, не травили Скрипалей, не производили «Новичок», не посылали туда спец-агентов, то объявленные Британией в розыск граждане РФ Александр Петров и Руслан Богиров — обычные люди, живущие самой заурядной жизнью. Они — менеджеры какой-нибудь коммерческой компании, банка или даже чиновники ЖКХ. В Англию поехали по обычной турпоездке, долго оформляли визу, доказывали, что у них есть деньги на отель, на обратную дорогу и нет желания остаться на острове навсегда. У них — жены и дети, родители — пенсионеры, друзья-приятели. И вообще, в Сызрани и Рязани, где они живут, их знает пол-города как милых, обаятельных парней совершенно мирных профессий. Поэтому уже сегодня эти ребята должны сидеть в студиях центральных телеканалов у лучших ведущих и, широко улыбаясь, бесхитростно рассказывать, как их по ошибке приняли за агентов 007. Рядом с ними должны быть их жены, дети, учителя этих детей, друзья, словом, все те люди, в искренности утверждений которых сомневаться не приходится. И которые можно легко проверить любому журналисту даже районного СМИ.

Помните, как «телезвездой на вечер» стала сестра недоотравленного Скрипаля, рассказавшего миллионам телезрителей о своей попытке посетить пострадавшего в больнице в Солсбери и принести ему передачку с апельсинами для поправки здоровья?! Ее нашли и привезли в Москву в течение дня, еще через пару часов она уже была в Посольстве Великобритании, а вечером — уже на всех экранах нашего самого независимого телевидения. Найти Петрова и Боширова за 45 минут может даже младший сыщик МВД или ФСБ: смотрим данные по вылетам, прохождению госграницы, обращениям в Посольство за визами (там 100% контроль всех визитеров и документов) — и все. Через несколько часов — рождение новых «телезвед», а посрамленные британцы, нервно комкая салфетку, через силу приносят свои извинения. И все! Россия на коне! Власть — белая и пушистая, «Новичок» — это просто миф русофобов, тем более все Скрипали живы. Как Вам такой сценарий?

Только я никак не пойму, почему наша власть не использует этот благоприятнейший пропагандистский момент? Ведь англичане так подставились! Просто провалились. Вместо этого наши ищут какие-то малозначимые нестыковки секунд на записях в Хитроу (аэропорт в Лондоне), требуют новых доказательств, делают какие-то невнятные заявления. Неужели что-то пошло не так? Ведь вопрос введенного яйца не стоит, супер-героев — в студию! Может, наши пропагандисты просто не догадались так поступить, так вот я и подсказываю. Еще никогда Россия не была так близко… Да нет, не к провалу. К успеху в восстановлении своей репутации. Ждем этого с нетерпением.

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Джерело: Эхо Москвы

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