Підозрюваних в отруєнні Скрипалів шукатиме Інтерпол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб-квартира Інтерполу

Британська влада не буде вимагати екстрадиції росіян, оскільки конституція РФ не дозволяє видавати своїх громадян

Підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії шукатиме Інтерпол за сприяння Лондона.

Про це заявила під час засідання Ради безпеки ООН представник Великобританії Карен Пірс.

Вона уточнила, що британська влада не буде вимагати екстрадиції росіян, оскільки конституція РФ не дозволяє видавати своїх громадян.

Пірс зазначила, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила про можливе розширення санкцій щодо Росії. За словами представниці Великобританії, високий рівень «чистоти» рідини, якою отруїли Скрипаля, вказує на те, що її виготовляли під державним контролем.

За словами Пірс, Великобританія спільно зі своїми союзниками продовжить вживати заходів щодо країн, чиї розвідувальні служби загрожують безпеці у світі.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів

Джерело: Радіо Свобода