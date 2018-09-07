Скрипаль в останні роки допомагав спецслужбам у боротьбі з російською мафією в Іспанії – NYT



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Дім Сергія Скрипаля в Солсбері

В останні роки Скрипаль повернувся до Іспанії, аби провести кілька зустрічей з офіцерами іспанської розвідувальні служби CNI

Колишній російський розвідник і подвійний агент Сергій Скрипаль, отруєний «Новачком», в останні роки працював з іспанською розвідкою. Про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що Іспанія активно веде боротьбу з російськими організованими злочинними угрупованнями. Деякі з цих угруповань пов'язані з урядом РФ.

Замість того, щоб жити звичайним життям у відставці, Скрипаль, як наголошується, продовжував проводити брифінги для розвідників у Чехії та Естонії. Зараз стало відомо і про його активність в Іспанії. Журналісти зазначають, що дана інформація дозволяє провести вражаючі паралелі між Сергієм Скрипалем та іншим російським колишнім розвідником – Олександром Литвиненком, який в 2006 році помер у Лондоні від отруєння полонієм. Іспанська влада визнавала, що залучала Литвиненка до кампанії проти російської організованої злочинності.

Зазначається, що у Скрипаля за плечима довга історія роботи в Іспанії. В середині дев'яностих років він, будучи офіцером російського ГРУ, був розміщений в Мадриді. Скрипаль працював під прикриттям, як військовий аташе при російському посольстві. Згідно з матеріалами російської справи проти Скрипаля, саме тоді він був завербований британською розвідкою. Згодом це призвело до його арешту в РФ в 2004 році, звільнення в рамках обміну шпигунами з США в 2010, і його переселенням у Великобританію того ж року.

Однак в останні роки Скрипаль повернувся до Іспанії, щоб провести кілька зустрічей з офіцерами іспанської розвідувальні служби CNI. При цьому, зміст і точний час цих зустрічей засекречено. Зазначається, що після розпаду Радянського Союзу Іспанія стала «раєм» для російських кримінальних авторитетів і корумпованих посадовців, які скуповували у країні нерухомість.

Нові візити Скрипаля в Іспанії підтвердив діючий високопоставлений чиновник, але не надав додаткової інформації. Однак колишні чиновники стверджують, що Скрипаль був винятково корисний у боротьбі з російською організованою злочинністю.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів