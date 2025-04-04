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Американець завітав на острів агресивних аборигенів із подарунками: чим закінчилася історія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американського туриста заарештували за висадку на заборонений острів
фото: youtube.com/@Neo-Orientalist

Індійський закон забороняє будь-кому висаджуватись на острові сентинельців – племені, якого не торкнувся індустріальний світ

Поліція Індії затримала туриста зі США, який висадився на острові племені сентінельців, що особливо охороняється, щоб передати аборигенам банку дієтичної коли і кокос. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Індійський закон забороняє будь-кому висаджуватись на острові, населеному сентинельцями. 24-річний громадянин США на ім'я Михайло Поляков вперше спробував пробратися на закриту територію в Андаманському морі Бенгальської затоки у жовтні 2024 року. Молодика тоді зупинили. Він зробив другу спробу в січні 2025-го, але і вона не увінчалася успіхом.

Втретє Полякову вдалося на надувному човні з мотором дістатися острова і висадитися на ньому. Перш ніж зійти на берег, він протягом години свистів, щоби привернути увагу племені. Ніхто з аборигенів не вийшов до американця, тоді він залишив їм свої сувеніри, зібрав зразки піску, записав відео на камеру і залишив острів, після чого Полякова заарештували. Він пробуде три дні під вартою, а потім його допитають.

Відомо, що Михайло Поляков веде блог на YouTube, має трохи більше 450 підписників.

Чисельність племені сентинельців становить приблизно 150 людей. Цьому народу близько 30 тис. років – його представники вкрай агресивні та уникають контактів з іншими людьми. Востаннє новини про сентінельців потрапляли до ЗМІ у 2018 році. Тоді аборигени вбили 26-річного Джона Аллена Чау, котрий висадився на острів, щоб проповідувати християнство. Його тіло так і не знайшли.

До слова, США ввели мита проти безлюдних островів. Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення масштабних взаємних тарифів. У переліку країн є острови Герд і Макдональд, де мешкають тільки пінгвіни. 

Теги: закон Індія відео

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