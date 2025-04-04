Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс

Гра «Жальгіріс» – «Партизан» запам'яталася не лише боротьбою на баскетбольному майданчику, а й подіями поза ним

Фанати литовського баскетбольного клубу «Жальгіріс» влаштували проукраїнський перформанс на матчі Євроліги проти сербського «Партизана». Про це повідомляє «Главком».

Гра завершилася перемогою «Жальгіріса» – 70:66. Однак, гра запам'яталася не лише боротьбою на баскетбольному майданчику, а й подіями поза ним.

Фанати «Жальгіріса» влаштували на грі проукраїнський перформанс із українськими прапорами, хітом про диктатора Путіна та модулями в українських та литовських кольорах.

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Фанати "Жальгіріса" перед грою Євроліги заспівали всесвітьновідомий хіт про диктатора Путіна pic.twitter.com/bytpFvYQ7Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2025

Нагадаємо, вболівальники сербської «Црвени Звезди» у лютому влаштували проросійський перформанс, зобразивши на трибунах російський прапор та виконали пісню «Катюша». Також на арені були вболівальники з прапором так званої «ДНР».

Сербські вболівальники на матчі 27-го туру Євроліги влаштували перформанс. Фанати «Црвени Звезди» виконали пісню «Катюша», а також зобразили на трибунах російський прапор pic.twitter.com/Uyiw5Wl1kb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025

Однак матч все ж завершився перемогою литовського «Жальгіріса» з рахунком 86:80. Після поєдинку на вчинок сербських вболівальників відреагував литовський політик Пятрас Ауштрявічюс.

«Фанати «Црвени Звезди» зустріли команду «Жальгіріс», розгорнувши російський прапор. Я хотів би бачити цей прапор так, як його бачать українські солдати. До речі, «Жальгіріс» переміг! Слава Україні!» – написав він.

Як повідомлялося, 30 березня 2014 року у Харкові ультрас «Металіста» та «Шахтаря» вперше виконали вже легендарну пісню про російського диктатора Володимира Путіна.

Пісня «Путін х***о» звучала і звучить на сотнях стадіонів України і світу. Вислів з назви пісні набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.

«Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

У червні 2014 року на мітингу біля посольства Росії у Києві тодішній в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повторив разом з активістами слова з пісні. Тоді це викликало значний міжнародний резонанс.