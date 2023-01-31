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Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
фото з відкритих джерел

Очільник країни: «Бразилія не зацікавлена в передачі боєприпасів, які будуть використані у війні»

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини надіслати Україні боєприпаси в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу Києву у боротьбі з російською агресією. Про це повідомляє Bloomberg.

«Бразилія не зацікавлена в передачі боєприпасів, які будуть використані у війні», – сказав бразильський президент.

Президент зазначив, що Бразилія «не хоче брати участь у війні, навіть непрямим чином». 

Bloomberg нагадує, що Лула да Сілва у минулому критикував президента України Володимира Зеленського, покладаючи також на нього провину за триваючу війну. Також зазначається, що бразильський президент «любить зображати себе посередником у вирішенні конфліктів у багатополярному світі, а не автоматичним союзником США та Європейського Союзу».

Раніше повідомлялося, що Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю до України, щоб нібито запобігти подальшій ескалації. Міністерка Австрії зазначила, що найбільша небезпека нібито в тому, що війна може поширитися на Європу. Тому необхідно звернути увагу на загрози гібридної війни.

Теги: Бразилія Україна війна окупанти росія

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