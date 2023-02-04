Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника

Максим Колесніков захищав Київ та потрапив до рук рашистів

Новий великий обмін полоненими – Україна 4 лютого повернула додому ще 116 захисників.

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Мережу вразило фото одного із звільнених – чоловіка, який тримає у руці яблуко. На знімку – Максим Колесніков, стверджують його друзі, однак упізнати його вдалося не одразу.

«Упізнати на першому фото нашого красивого, статного, стильного, дуже розумного, порядного та інтелігентного Макса дуже непросто. Від нього залишилася рівно половина тієї людини, яку я бачила в реальному житті востаннє. Змарнів, посивів зовсім. І те, як він дивиться на це яблуко... Страшно боляче, але в той же час неймовірно радісно! Яке нескінченне щастя, що він повернувся. І разом із ним ще 115 наших хлопців. Полон – ніяк не санаторій, усіх наших треба будь-що-будь забрати звідти і повернути додому. З поверненням, дорогі», – написала Катерина Золотарьова.

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Коментатори зазначають, герой і справді дуже змінився та передають йому слова підтримки.

Батько Максима, Володимир Колесніков, син вирушив на захист Батьківщини в перший день війни, обороняв Київ та потрапив у полон. У неволі він пробув довгих 11 місяців.

Раніше Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими. В рамках якого Україні вдалося повернути 116 людей.