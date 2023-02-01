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Експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard
Валентин Бардак висловився щодо надання Україні танків Leopard
фото:www.forbes.ua

«Німці думають про комерційний бік медалі»

Західні партнери надають Україні більш потужні та нові моделі озброєння через свої власні комерційні інтереси. Таку думку висловив публіцист, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак під час презентації  книги «Над прірвою. 200 днів російської війни». 

За його словами, якби Україна ракети і літаки отримала восени, ситуація на українському фронті була би іншою для Путіна.

«На початку повномасштабної війни генерал Бен Ходжес казав, що Україна може дотиснути Росію до кінця 2022 року, а потім казав, що до літа 2023-го. А генерал Міллі каже, що у 2023 році нічого не буде (війна не закінчиться). Це тому, що Байден до останнього не дозволятиме дати ракети (радіусом дії понад 300 км), літаки тощо», – запевняє експерт.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння прокоментував надання Україні нових танків від Німеччини, зазначивши, що старі моделі можуть бути менш ефективними. 

«Leopard нам дають новіші, тому що німці бояться, що старі моделі не такі потужні і погано покажуть себе на полі бою. Вони думають про комерційний бік медалі, аби потім найкраще їх продати», – знаходить пояснення Бадрак.

За його словами, Байден зробив західну могутність слабкою силою. І саме цим він підбурював Путіна, тому що кожен шантаж Путіна, кожна його дія завжди мали рефлексію, не найкращу для України. «Операції на політико-дипломатичному полі (між Заходом і Росією) були успішними для Путіна особисто. Бо Захід починав тремтіти перед думкою, що може відбутися пряме зіткнення Росії з НАТО. Путін цим живе», – зазначив публіцист.

Нагадаємо, pахідні союзники нарешті оголосили про передачу танків Україні. Залишилось очікувати, доти доки ЗСУ нарешті отримають важке озброєння для контрнаступу. 

Читайте також: Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни

Теги: шантаж танки Forbes озброєння Україна путін війна книги Валентин Бадрак

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