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Кремль наказав готувати бомбосховища по всій Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль наказав готувати бомбосховища по всій Росії
ТАСС

У Казані через непридатність бомбосховищ як укриття розглядають міське метро

По всій Росії почалися перевірки і ремонт бомбосховищ відповідно до наказу Кремля. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на чиновників.

Зазначається, що у Росії є тисячі бункерів, укріплених підвалів та інших безпечних укриттів, багато з них десятиліттями було законсервовано. Але в той час як війна в Україні затягується, місцева влада почала витрачати сотні мільйонів рублів, щоб знову зробити їх придатною для використання.

«Рішення про інспекцію мережі бомбосховищ було ухвалене урядом ще навесні. Команду розпочати масштабну перевірку та навести лад отримали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства», – розповів чиновник.

Відомо, що в Казані через непридатність бомбосховищ як укриття розглядають міське метро. У Петрозаводських укриттях може розміститися лише одна восьма частина мешканців міста.

Примітно, деякі чиновники намагалися применшити значення ремонтних робіт у бомбосховищах. Наприклад, у Саратовській області, за сотні кілометрів від лінії фронту, у грудні почали називати бомбосховища «глибоким житлом». А в Нижньому Тагілі, навпаки, відкрито встановили покажчики на шляху до бункерів.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища.

Теги: росія війна бомбосховища

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