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    Політика

    Україна направила РФ близько 300 нот з вимогою звільнити політв'язнів - МЗС

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    <p>Акція на підтримку українських політв&rsquo;язнів</p> - Україна направила РФ близько 300 нот з вимогою звільнити політв'язнів - МЗС

    Акція на підтримку українських політв’язнів

    Російській стороні направлено сотні звернень та дипломатичних нот

    Україна направила Росії сотні звернень і близько 300 дипломатичних нот з вимогою звільнення українських політв'язнів.

    Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит «Радіо Свобода».

    «Російській стороні направлено сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою про звільнення та забезпечення прав та інтересів незаконно утримуваних у Росії громадян України. Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали наших співвітчизників у місцях тримання або відбування покарань», - заявили в МЗС.

    У відомстві розповіли, що під час таких зустрічей ув’язненим надавали консультації, передавали адресовані їм листи, звернення, а також продукти харчування та предмети першої необхідності.

    Раніше в МЗС України повідомили, що у Росії незаконно утримують понад 70 громадян України. 

    До слова, Православна церква України створила місію, що опікуватиметься українськими політв'язнями.

    МЗС Росія дипломатія політв’язні Україна в'язниця
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