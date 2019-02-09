Україна направила РФ близько 300 нот з вимогою звільнити політв'язнів - МЗС



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Акція на підтримку українських політв’язнів

Російській стороні направлено сотні звернень та дипломатичних нот

Україна направила Росії сотні звернень і близько 300 дипломатичних нот з вимогою звільнення українських політв'язнів.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит «Радіо Свобода».

«Російській стороні направлено сотні звернень та близько 300 дипломатичних нот з вимогою про звільнення та забезпечення прав та інтересів незаконно утримуваних у Росії громадян України. Понад 250 разів консульські посадові особи відвідали наших співвітчизників у місцях тримання або відбування покарань», - заявили в МЗС.

У відомстві розповіли, що під час таких зустрічей ув’язненим надавали консультації, передавали адресовані їм листи, звернення, а також продукти харчування та предмети першої необхідності.

Раніше в МЗС України повідомили, що у Росії незаконно утримують понад 70 громадян України.

До слова, Православна церква України створила місію, що опікуватиметься українськими політв'язнями.