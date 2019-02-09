ЗМІ: Манафорт працював над політичними питаннями в Україні у 2018 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політтехнолог Пол Манафорт

Манафорт разом зі своїм помічником неодноразово обговорювали «мирний план» для України, пише The Washington Post

У США прокурори стверджують, що Пол Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році.

Про це пише The Washington Post з посиланням на стенограму після закритих слухань прокурорів і команди захисту колишнього голови президентської кампанії Дональда Трампа.

Прокурори вважають, що Манафорт міг збрехати, коли давав свідчення. Манафорт, разом з Костянтином Килимником, своїм помічником, неодноразово обговорювали «мирний план» для України, в тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року, коли Манафорт був головою передвиборної кампанії Трампа. Вони зустрічалися, щоб обговорити військові дії в Україні.

Пара також зустрілася у грудні 2016 року, в січні 2017 року, коли Килимник перебував у Вашингтоні, і знову в лютому 2017 року, а так само зовсім недавно - взимку 2018 року, підсумувала окружний суддя США Емі Берман Джексон. Джексон не був остаточно впевненим, чи збрехав Манафорт, і призначив ще одне закрите слухання.

Виходячи з судових документів, прокурори стверджують, що Манафорт передав дані опитувань, пов'язаних з президентською кампанією, Килимнику під час кампанії, і що обидва проводили роботу, пов'язану з опитуваннями громадської думки, в Україні в 2018 році.

На слуханні Вайсманн сказав, що на зустрічі був присутній Рік Гейтс, головний заступник Манафорта в кампанії Трампа та в Україні, який також визнав себе винним у розслідуванні Мюллера. Прокурор повідомив, що, згідно зі свідченнями Гейтса, співрозмовники покинули приміщення через різні виходи.

Нагадаємо, наприкінці січня федеральний суддя у Вірджинії Томас Селбі Елліс відклав на невизначений термін винесення вироку Полу Манафорту, екс-голові виборчого штабу президента Дональда Трампа.

Раніше команда адвокатів Пола Манафорта випадково поширила документальне підтвердження, яке вказує на факт його зустрічі з колишнім російським розвідником Костянтином Килимником та обговорення ними українського «мирного плану».

Із судових документів стало відомо, що Пол Манафорт збрехав розслідуванню Мюллера принаймні по п'яти суттєвих епізодах після того, як почав співпрацювати зі слідством.

Також ЗМІ повідомили, що мільйони, які Манафорт завинив олігарху Дерипасці, намагався стягнути екс-розвідник РФ.

У грудні 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив Манафорта в порушенні умов співпраці зі слідством.

Після цього ЗМІ повідомили, що у США готують нові звинувачення Манафорту.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта. Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Джерело: РБК-Україна