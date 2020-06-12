Коронавірусна статистика. Чого гостро бракує Києву?

Влада не вміє обробляти інформацію щодо інфікування населення

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Правительтсва и мерии разных стран и городов информируют своих граждан о распространении коронавируса с разной географической детализацией.

У нас в стране уровень детализации – область. Это 1,5-3 млн жителей. Конечно, статистика по городам и районам у нас тоже не тайна, но информация о заболеваемости на этом уровне подается фрагментарно.

В Киеве детализация - на уровне городского района. Каждое утро мэр нам рассказывает, сколько в каком районе заболело: Оболонском – 11, а в Дарницком – 23.

Я живу в Дарницком. Но район огромный, думаю, 400 тысяч человек проживает. И заболеть могли где угодно: на Красном хуторе в частном секторе, в каком-то из новых жилмассивов, или в хрущевках Рембазы, где зелено и парк рядом…

Но я этого не могу узнать. Хотя информация эта есть, и она не секретная. Просто власти сами не умеют ее обрабатывать и выделять в городе понятные всем жителям районы/микрорайоны. Киеву катастрофически не хватает порядка и детализации в административном делении.

А пишу я об этом потому, что случайно попал на информацию о коронавирусе в Ташкенте. Город, который равен по населению Киеву, разделен не только на 11 райнов (примерно, как Киев), но и на 514 махаллей и кварталов, где осуществляется самое низовое, доступное всем жителям самоуправление. И мэрия на протяжении карантина «окрашивает» для ташкентцев эти махалли в красный, желтый или зеленый цвета, которые означают разную степень карантинных ограничений, в зависимости от текущей статистики заболеваний. Я не уверен, что эта мера суперэффективна, но что она информативна для жителей – это точно. И ограничения в огромной городе вводятся и отменяются не огульно для всех, а сегментировано по уровню опасности.

Очень важно, что эти махалли и кварталы имеют четко очерченные границы, в них избираются председатели, которые имеют помошников. Эти люди едва ли не в лицо знают жителей своих махаллей и кварталов, знают и по мере сил решают проблемы жителей.

Киев остро нуждается в подобном подходе к развитию самоуправления и идентификации городских территорий.

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