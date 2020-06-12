У Києві водій екскаватора ковшем викопав тіло чоловіка (фото, відео)



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Тіло знаходилося у чорних поліетиленових пакетах та обмотане клейкою стрічкою Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив колегу по роботі

10 червня 2020 року до столичної поліції зателефонував водій екскаватора та повідомив, що, виконуючи роботу на вулиці Берковецькій, він ковшем викопав тіло чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські, судмедексперт та кінологи з собакою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю поліцейські виявили тіло, яке знаходилося у чорних поліетиленових пакетах та обмотане клейкою стрічкою. Труп направили на проведення експертизи, аби встановити причину смерті.

Встановивши особу померлого, правоохоронці протягом доби знайшли осіб, які причетні до вчинення злочину. У ході проведення слідчо-оперативних заходів, працівники відділу поліції №1 Святошинського управління поліції затримали раніше не судимих уродженців Івано-Франківської та Житомирської областей, 1984 та 1985 років народження.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, чоловіки разом працювали охоронцями автостоянки. Під час добового чергування колеги спустилися до підвального приміщення, аби відпочити. «Між ними виник словесний конфлікт, у ході якого один із чоловіків дістав гумовий кийок та ударив ним свого опонента по голові. Від удару останній упав та втратив свідомість, проте зловмисник продовжував його бити ногами. Через декілька годин, зрозумівши, що той мертвий, охоронник вирішив позбутися тіла свого колеги, обмотавши його поліетиленовими пакетами та «скотчем». Потім він зателефонував своєму другові, який працює таксистом, та попросив вивезти і закопати труп», - повідомив правоохоронець.

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато два кримінальні провадження. Колезі загиблого повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), а його другу таксисту - за ч. 1 ст. 396 (Приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Наразі судом вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.