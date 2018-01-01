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    Думки вголос

    Приватні станції метро у Києві. Чому б і ні?

    Бізнесові ризики при коректному розрахунку в такому проекті мінімальні
    Мовою оригіналу «Львівська брама» и «Герцена» – частные станции киевского метро. Почему нет? Давайте прикинем примерный бизнес-план такого проекта. Дополнительная цена, которую справедливо может взимать инвестор, равняется стоимости проезда на наземном транспорте. Пусть будет 5 гривен. То есть, вход на станции
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 10:22
    • Розсилка
    Недобудована станція київського метрополітену&nbsp;&laquo;Львівська брама&raquo;
    Недобудована станція київського метрополітену «Львівська брама»

    Бізнесові ризики при коректному розрахунку в такому проекті мінімальні

    Мовою оригіналу

    «Львівська брама» и «Герцена» – частные станции киевского метро. Почему нет?

    Давайте прикинем примерный бизнес-план такого проекта.

    Дополнительная цена, которую справедливо может взимать инвестор, равняется стоимости проезда на наземном транспорте. Пусть будет 5 гривен. То есть, вход на станции «Львівська брама» и «Герцена» будет стоить 10 гривен: 5 гривен обычная цена метрополитена, покрывающая текущие расходы плюс 5 гривен чистый доход инвестора.
    Пассажиропоток этих станций может быть около 20 тысяч человек в день каждой. Для примера, на «Лукьяновской» сейчас – около 40 тысяч.
    Киевские власти делали расчет стоимость достройки «Львівської брами», насчитали 900 млн грн.
    На основании этих данных сделаем примерный расчет. 20 тыс. человек по 5 грн – это 100 тысяч в день. Или 36,5 млн грн в год (напомню, что эксплуатационные расходы станции заложены в общем тарифе по метрополитену 5 гривен.)

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    Получаем 25 лет на возврат инвестиций. На первый взгляд – длительный срок. Но именно таков средний срок возврата инвестиций, например, в дорожном строительстве. Пусть специалисты пересчитают, применят метод дисконтирования, все равно концессия на 30-40, а тем более на 50 лет будет выгодной. А ведь есть еще вероятные доходы от рекламы, торговли. Да и с годами пассажиропоток будет однозначно расти. В районе этих станций бурно идет новое строительство жилья и офисов. Строится огромный жилмассив на месте варварски уничтоженного Сенного базара (станция «Львівська брама»). А на «Герцена» будет развиваться территория бывшего мотозавода (офисно-жилой центр UNIY.city).

    Бизнесовые риски при корректном расчете в таком проекте минимальны. Пассажиры будут пользоваться станцией более-менее равномерно при любой власти и любой экономической ситуации в стране. Есть риски политические, но они в нашей стране сейчас решаются скрупулезно составленными договорами, государственными гарантиями и выведением подсудности в юрисдикцию стран с английским правом.
    Уверен, ни один киевлянин не будет против, если эти две станции метро вдруг откроются, пусть и будут несколько дороже.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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