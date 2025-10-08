Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз

Є ідея, але є й проблема

Уявіть собі кредит, який не потрібно повертати, доки ваш боржник не віддасть вам борг. Звучить справедливо, правда? Саме така ідея зараз активно обговорюється в ЄС: надати Україні масштабний «репараційний кредит» на десятки мільярдів євро для відбудови.

Суть механізму проста і справедлива: фінансувати цей кредит пропонують із доходів від заморожених російських активів. А повертати його Україна буде лише після того, як отримає повноцінні репарації від самої Росії. Тобто, по суті, за все платить агресор.

Ця ідея – не просто фінансова схема. Це втілення принципу справедливості, на якому постійно наголошує Україна на всіх міжнародних майданчиках. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що агресор має заплатити повну ціну за свої руйнування, і «репараційний кредит» – це один із перших практичних кроків до реалізації цього принципу.

Але є проблема, і її центр – у Бельгії. Саме там, у фінансовій системі Euroclear, зберігається левова частка заморожених активів РФ. І Бельгія побоюється, що у випадку ухвалення такого рішення, вона залишиться «сам на сам» із потенційними судовими позовами від Росії та повʼязаними з цим ризиками. Тому Брюссель вимагає гарантій.

Як подолати це заперечення? Рішення є, і вони цілком реалістичні. Україна та її партнери пропонують комплексний підхід:

Солідарна відповідальність. Усі країни ЄС, які підтримають ініціативу, мають розділити юридичні та фінансові ризики. Жодна країна не повинна нести тягар самотужки. Юридична чистота. Активи не конфіскуються, а «тимчасово мобілізуються» через спеціальний трастовий фонд. Формально право власності РФ зберігається, що знімає багато юридичних питань. Прозорість і контроль. Повна інвентаризація всіх заморожених активів РФ у ЄС та надання кредиту траншами під жорстким контролем та аудитом. Це підвищить довіру та мінімізує ризики. Міжнародна підтримка. Залучення до процесу таких важковаговиків, як США, Велика Британія та Канада, щоб розподілити політичний тиск і ризики.

Зараз тривають інтенсивні переговори. Це складний процес, але він є тестом на зрілість та єдність для всього Європейського Союзу. Для Бельгії це шанс проявити стратегічне лідерство, а для Європи – довести, що справедливість і безпека є для неї не порожніми словами. Адже фінансування стійкості України – це пряма інвестиція у стабільність та безпеку всього континенту.