Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Є ідея, але є й проблема
Уявіть собі кредит, який не потрібно повертати, доки ваш боржник не віддасть вам борг. Звучить справедливо, правда? Саме така ідея зараз активно обговорюється в ЄС: надати Україні масштабний «репараційний кредит» на десятки мільярдів євро для відбудови.
Суть механізму проста і справедлива: фінансувати цей кредит пропонують із доходів від заморожених російських активів. А повертати його Україна буде лише після того, як отримає повноцінні репарації від самої Росії. Тобто, по суті, за все платить агресор.
Ця ідея – не просто фінансова схема. Це втілення принципу справедливості, на якому постійно наголошує Україна на всіх міжнародних майданчиках. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що агресор має заплатити повну ціну за свої руйнування, і «репараційний кредит» – це один із перших практичних кроків до реалізації цього принципу.
Але є проблема, і її центр – у Бельгії. Саме там, у фінансовій системі Euroclear, зберігається левова частка заморожених активів РФ. І Бельгія побоюється, що у випадку ухвалення такого рішення, вона залишиться «сам на сам» із потенційними судовими позовами від Росії та повʼязаними з цим ризиками. Тому Брюссель вимагає гарантій.
Як подолати це заперечення? Рішення є, і вони цілком реалістичні. Україна та її партнери пропонують комплексний підхід:
- Солідарна відповідальність. Усі країни ЄС, які підтримають ініціативу, мають розділити юридичні та фінансові ризики. Жодна країна не повинна нести тягар самотужки.
- Юридична чистота. Активи не конфіскуються, а «тимчасово мобілізуються» через спеціальний трастовий фонд. Формально право власності РФ зберігається, що знімає багато юридичних питань.
- Прозорість і контроль. Повна інвентаризація всіх заморожених активів РФ у ЄС та надання кредиту траншами під жорстким контролем та аудитом. Це підвищить довіру та мінімізує ризики.
- Міжнародна підтримка. Залучення до процесу таких важковаговиків, як США, Велика Британія та Канада, щоб розподілити політичний тиск і ризики.
Зараз тривають інтенсивні переговори. Це складний процес, але він є тестом на зрілість та єдність для всього Європейського Союзу. Для Бельгії це шанс проявити стратегічне лідерство, а для Європи – довести, що справедливість і безпека є для неї не порожніми словами. Адже фінансування стійкості України – це пряма інвестиція у стабільність та безпеку всього континенту.
