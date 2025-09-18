Головна Світ Економіка
Словаччина назвала умову, за якої відмовиться від російської нафти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Словаччина назвала умову, за якої відмовиться від російської нафти
Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зробила заяву про енергоресурси з РФ
фото: TASR

Сакова заявила, що вона чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова наголосила, що зменшення імпорту енергоресурсів із Росії стане можливим лише за умови наявності надійних альтернативних джерел та відповідної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Перш ніж ми зможемо повністю взяти на себе зобов'язання, нам потрібно створити відповідні умови, інакше ми ризикуємо серйозно зашкодити нашій промисловості та економіці», – заявила Сакова.

Міністр зазначила, що спочатку необхідно створити достатню інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів. Ці коментарі є відповіддю на новий тиск з боку Трампа на всі держави ЄС з метою припинення імпорту російських енергоносіїв, що негативно позначиться на Словаччині та Угорщині.

Сакова заявила, що вона чітко висловила позицію Словаччини під час переговорів з міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. Вона сказала, що представник адміністрації Трампа висловив розуміння, визнавши, що США повинні активізувати енергетичні проєкти в Європі.

Раніше сенатор-республіканець США Ліндсі Грем підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності для Європи повністю відмовитися від російської нафти. Грем наголосив, що більшість європейських країн уже значно скоротили закупівлі, і тепер відповідальність за це лежить переважно на Угорщині та Словаччині.

Теги: нафта росія енергетика Словаччина

