«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже більше тижня лишається без зв'язку з українською енергосистемою
фото: depositphotos.com

Глава МАГАТЕ закликав Україну та РФ відновити електропостачання на Запорізькій АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до України та Росії з проханням«проявити політичну волю», необхідну для гарантування безпеки навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та для відновлення підключення зовнішньої лінії електропостачання, передає «Главком».

За його словами, обидві сторони заявили про готовність виконати ремонтні роботи зі свого боку, проте для цього необхідно покращити безпекову ситуацію на місці, щоб техніки могли проводити критично важливі роботи без загрози життю.

«Це питання політичної волі, а не технічних можливостей – вони є», – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що понад тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції, спричинений російськими обстрілами в районі станції. Він підкреслив, що Росія не робить жодних спроб для виправлення ситуації та дозволу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Також повідомлялось, що Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.

