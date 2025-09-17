Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну

Фергюсон закликав НАТО та США реагувати рішуче і пропорційно на провокації РФ

Британський історик Ніл Фергюсон зауважив, що російські атаки на польську територію та підтримка Китаю підсилюють позиції диктатора Володимира Путіна. Він попередив, що слабка відповідь Заходу може спонукати РФ до подальшої ескалації. Про це Фергюсон розповів в інтерв'ю Zn.ua, передає «Главком».

Британський історик зазначив, що порушення польської території російськими дронами є серйозною ескалацією. «Якщо не буде пропорційної відповіді, під якою я маю на увазі те, що Росія повинна понести покарання на своїй власній території за цю дію. Якщо ми цього не зробимо, то Путін дійде висновку, що ми є слабкими і що адміністрація Дональда Трампа настільки ж боїться ескалації, наскільки боялася адміністрація Джо Байдена», – наголосив він.

Ніл Фергюсон – британський історик і публіцист, спеціаліст з економічної історії та геополітики. Автор бестселерів про фінансові кризи, імперії та сучасні міжнародні конфлікти, часто коментує глобальні політичні та економічні процеси.

Фергюсон також звернув увагу на помилки попередніх адміністрацій США. За його словами, слабка реакція Барака Обами на анексію Криму та не зовсім рішуча стратегія Джо Байдена створили у Путіна та Сі Цзіньпіна враження, що повномасштабне вторгнення в Україну можливе із мінімальними ризиками.

Історик наголосив, що підтримка Китаю та потенційна допомога Північної Кореї зміцнюють позиції Росії. Він закликав НАТО та США реагувати рішуче і пропорційно на провокації, аби Путін не дійшов висновку про слабкість Альянсу.

Фергюсон також підкреслив, що головною проблемою є недостатня готовність Європи взяти на себе відповідальність за оборону. Він зауважив, що хоча ЄС збільшує витрати на оборону, цього все ще недостатньо для забезпечення технологічної переваги над Росією та ефективного захисту від дронів.

До слова, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову пригрозив країнам НАТО війною.