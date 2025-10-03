Головна Світ Соціум
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наразі на підприємстві триває евакуація працівників
колаж: glavcom.ua

Удар по нафтопереробній інфраструктурі РФ: Атаковано НПЗ «Орскнєфтєоргсинтез»

У п'ятницю, 3 жовтня, було атаковано один із великих нафтопереробних заводів Росії – «Орскнєфтєоргсинтез». Об'єкт розташований у місті Орськ Оренбурзької області, що знаходиться на відстані близько 1400 кілометрів від державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exelinova+.

Наразі на підприємстві триває евакуація працівників, а наслідки удару уточнюються.

Завод «Орскнєфтєоргсинтез» є важливим об'єктом енергетичної інфраструктури РФ, його проєктна потужність з переробки нафти становить близько 6 млн тонн на рік.

У мережі з'явилися відео, які, ймовірно, свідчать про те, що це може бути не останній удар по російському НПЗ. На відеозаписах можна побачити ще один безпілотник, що рухається у напрямку раніше атакованого об'єкта.

Нагадаємо, невідомі безпілотники атакували великий хімічний завод «Азот» у місті Березники Пермського краю Росії. Атаку вранці 3 жовтня підтвердив губернатор регіону Дмитро Махонін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями російських пабліків, пізно ввечері напередодні в районі заводу лунали сильні «хлопки». Згодом мер Березників Олексій Казаченко повідомив про «зупинку технологічного циклу» на підприємстві.

