Росіяни можуть забути про односторонні обстріли України

Жовтень буде цікавим з точки зору динаміки суспільних настроїв у РФ

Події останніх днів вказують: росіяни намагаються розмити межу між фронтом і тилом. Це (поки що і на щастя) не дуже відчувається в столиці, але тиск на регіони зріс. Вже є локальні проблеми з електрикою, періодично – з водою.

Удари по містах, особливо – вдень (як по Харкову), спроби укласти енергетику є зворотним боком констатації: у вересні темп просування ворога знизився майже вдвічі, повільніше в 2025 р. росіяни повзли тільки в лютому-квітні. Тоді, як ми пам'ятаємо, закінчився військовий цикл, окупанти здійснювали перегрупування сил.

Проводити прямі паралелі я б тут не став, хоча розпочатий у травні «літньо-осінній» наступ вже точно перевалив за екватор.

З огляду на те, що російське командування ганяє по фронту підрозділи, щоб посилити тиск на окремих ділянках, це свідчить про те, що з резервами у них не дуже.

У зв'язку з цим додамо фактів до основних тенденцій.

1. В ніч на 30 вересня дрони ССО вразили в Криму РЛС до ЗРК С-400 «Тріумф». Це великий успіх. Без засобів виявлення ефективність всього комплексу різко падає. Що означає – сюрпризи в Криму і на Кубані триватимуть.

2. 21-27 вересня в РФ на федеральній території «Сіріус» (Сочі/Адлер) проходив щорічний форум «Мікроелектроніка». Головна галузева подія в РФ. Виступав прем'єр Мішустін. Розповів, що особисто вождь доручив розширити і поглибити, тому будуть інвестовані трильйони трильйонів у виробництво російської мікроелектроніки, щоб все імпортозамістити. Учасники обговорили безліч планів, хоча обличчя не у всіх були веселі. Можливо, передчували щось.

І дійсно. В ніч на 29.09 ракети «Нептун» (ВМСУ) вразили одного з учасників форуму – завод «Електродеталь» в м. Карачов, Брянська область. Даний завод, серед іншого, виробляє електричні з'єднувачі для потреб ОПК і армії. Це важлива ланка, без якої той же РЛС до С-400 не зробиш.

Ніяких перспектив у даного підприємства в Брянській області немає. Його потрібно переносити за Урал. Що тягне за собою ланцюжок соціальних наслідків, витрат і т.д.

3. 28 вересня в Білгороді стався локальний блекаут. Це сигнал, що росіяни можуть забути про односторонні обстріли. Цього року вже все інакше.

4. Вранці 1 жовтня щось сталося на Ярославському НПЗ. Це найбільший завод у центральній Росії. Там з невідомої причини виникла пожежа, яку загасили через 3,5 години. Атаку дронами російська влада заперечує. І тут ось що цікаво.

Якщо подивитися на маршрут російської нафти і нафтопродуктів з Поволжя і Західного Сибіру до порту Приморськ на Балтиці, добре видно, що Ярославль – це найважливіший вузол.

Цю ниточку (умовно, Башкортостан – Балтика) вже діставали на 4 ділянках: у порту Приморськ, на заводі «Киришинефтеоргсинтез», на заводі «Газпром-нефтехим Салават» (двічі), на НПС «Тіньговатово» (Чувашія).

Дістатися до Ярославля складно, потрібно прориватися через околиці Москви. Але тут щось сталося. Хочеться вірити, що це самі росіяни підпалили свій НПЗ, щоб швидше все закінчилося.

Вишенька. Цей маршрут почали діставати не тільки на суші. 27 вересня французи затримали танкер з російською нафтою, що прямував з Приморська до Індії під фальшивим прапором Беніну. Публічно не виключають, що судно могло служити майданчиком для запуску дронів, які потім порушили авіасполучення в Данії. Раптово виявилося, що можна затримувати танкери.

Вчора ж невідомі дрони вразили НПС «Суходольна» (Ростовська область). У ЗМІ багато хто описав її як станцію на маршруті «Куйбишев - Лисичанськ» (що формально правда). Але тут важливо інше.

За останні пару тижнів дрони СБУ, а потім і СБС кілька разів дотягувалися до НПС нафтопроводу «Куйбишев-Тихорецьк», щоб перекусити трубу, яка постачає на південні НПЗ і в порти Чорного моря 40 млн тонн нафти. Модернізація цієї труби закінчилася в 2022 році.

Але є ще одна труба «Куйбишев - Тихорецьк» (через НПС «Суходольна» і «Родіонівська») з нафтою іншої якості, яка також йде для переробки на НПЗ півдня і в порт Новоросійськ. У 2023 році уряд РФ поставив завдання наростити потужність цього маршруту до 15 млн тонн на рік. Так що добрі дрони помацали ще один краник.

Підсумок. Два головні маршрути російської нафти – на Балтику і в бік Чорного моря – під серйозним тиском.

З огляду на вкидання, що Вашингтон «дозволив» бити вглиб РФ і ще забезпечить для цього розвіддані, легше Кремлю не буде.

5. Якщо вірити буржуазній пресі, близько 38% потужностей російської нафтопереробки зараз перебувають у тій чи іншій формі простою.

Головна причина – «введення санкцій» різними структурами Сил оборони України.

У нас вже з'являлися посилання на публікації в британському таблоїді The Sun, де активність СБУ, ССО та інших хороших людей розцінюється як свого роду гейм-чейнджер.

Один із маркерів: Російський паливний союз, що представляє інтереси незалежних АЗС (60% російського ринку), 30 вересня направив віце-прем'єру РФ Олександру Новаку звернення з криками про допомогу. Бо поточна ситуація і тенденції - загрозливі. Одна з пропозицій: на тлі заборони експорту бензину заборонити ще й експорт дизеля. Про заходи, які російська влада вживає для забезпечення імпорту (!) палива, вже багато хто написав.

Росіяни точно не сидітимуть склавши руки, у них поки що є ресурси. Але вектор цілком очевидний. Росія може створити Україні більше проблем у тилу, але дзеркально отримає по найболючішій точці. Україна буде страждати, але не впаде, а Росії доведеться довше вибиратися.

Тоді який сенс?

