Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW

Москва запускає безпілотники, аби зібрати необхідну інформацію та використати її у потенційній війні з Альянсом

Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО. Кремль збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Європа бореться з дронами у прикордонних районах та біля інфраструктури. Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.

У ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.

Також невідомі безпілотники 25 вересня пролетіли над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна (Франція). Наразі причетність іноземних країн не встановлена. Того ж дня національна поліція Данії повідомила про нетривале закриття аеропорту Ольборга на північній околиці датського острова Ютландія через активність невідомих безпілотників. Летовище також використовують данські військові.

Генеральний директор Служби безпеки та розвідки Данії Фінн Борх Андерсен заявив, що відомство наразі не встановило, хто запустив дрони. Однак він зауважив, що ці інциденти нагадують модель гібридної війни, яка спостерігається в інших частинах Європи, і додав, що Данія оцінює високий ризик російського саботажу.

Влада Швеції теж підтвердила кілька випадків появи дронів 25 вересня поблизу військово-морської бази у місті Карлскруна.

На думку експертів, нещодавнє зростання ворожої активності дронів на тлі продовження Росією повітряних вторгнень і демонстрації сили проти країн НАТО, дає підстави вважати Москву причетною до інцидентів із невідомими дронами.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію з метою перевірки протиповітряної оборони НАТО та політичної волі в рамках більш широких зусиль зі збору оперативної інформації, яку згодом може застосувати у потенційному майбутньому конфлікті проти Альянсу», – кажуть аналітики.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів.