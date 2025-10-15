Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Поки триває ця велика гра, не забуваймо, що посилення нашої оборони йде й за іншими напрямками

Останніми днями тема надання Україні далекобійних ракет «Томагавк» стала однією з найбільш обговорюваних. Заяви президента США Дональда Трампа, продуктивні розмови з Президентом Володимиром Зеленським та нервова реакція Кремля – все це свідчить, що ми є свідками нового етапу, дай Боже, стратегічного тиску на агресора. Розберімо, що в цій історії є міфом, а що – політичною реальністю, спираючись на факти.

Міф №1: «рішення остаточне, ракети вже пакують»

Реальність: це насамперед інструмент тиску, а не лише зброя. Заяви Трампа, що він «може» надати «Томагавки», якщо Росія не погодиться на переговори, – це класичний приклад coercive diplomacy (примусу до миру). Зараз США використовують саму можливість передачі цих ракет як потужний важіль тиску на Кремль. Буквально днями Трамп заявив, що може обговорити це питання безпосередньо з Путіним, прямо питаючи: «Чи хочуть вони, щоб «Томагавки» летіли у їхній бік?». Це ультиматум. Що це означає? Передача ракет, ймовірно, буде поетапною. Спочатку – сама погроза. Потім, у разі відмови РФ від переговорів, – передача невеликої кількості ракет з обмеженнями. І так далі. Це шахова партія, де кожен хід Москви буде отримувати симетричну відповідь.

Міф №2: «Томагавки – це диво-зброя, яка миттєво змінить хід війни»

Реальність: їхня головна сила – у стратегічному, а не тактичному впливі. «Томагавк» – потужна зброя, здатна вражати цілі на відстані до 2500 км, але її поява не означає автоматичної перемоги «завтра». Наземних пускових установок для «Томагавків» наразі вироблено дуже мало. Це означає, що перші партії не будуть масовими. Головна мета – змусити Росію відчути, що безпечних місць у її глибокому тилу більше немає. Це змусить їх переміщувати склади, авіабази, штаби, що ускладнить логістику і посіє паніку. Як доказ – істерична реакція Кремля, який то заявляє, що легко їх зібʼє, то погрожує «ескалацією».

Міф №3: «це лише допомога Україні, у США немає свого інтересу»

Реальність: це прагматичний крок, вигідний і для США. Вашингтон завжди діє, виходячи з власних інтересів, і тут вони повністю збігаються з нашими. Для американського оборонно-промислового комплексу це унікальна можливість випробувати новітню наземну версію «Томагавків» в умовах реальної війни проти технологічно розвиненого противника. Це найкраща реклама для подальшого продажу цих систем союзникам у Європі. Трамп демонструє силу і рішучість, змушуючи Росію до переговорів на умовах, вигідних Заходу, після розчарування в Путіні та його відмови від діалогу.

Що ж у підсумку? 

Дискусія про «Томагавки» – це набагато більше, ніж просто розмови про ракети. Це свідчення того, що Білий дім прийняв принципове рішення (або дуже близький до цього) про можливість надання Україні зброї, здатної серйозно змінити правила гри. І ключову роль у цьому відіграє українська дипломатія. Постійний діалог Президента Володимира Зеленського з Білим домом, зокрема нещодавні «дуже продуктивні», за його словами, розмови з Дональдом Трампом, переводять дискусію з теоретичної площини у практичну. Україна не просто просить зброю – вона доводить, що здатна використовувати її відповідально та стратегічно для досягнення спільної мети – справедливого миру.

І поки триває ця велика гра, не забуваймо, що посилення нашої оборони йде й за іншими напрямками: очікуються модернізовані Patriot та німецькі Skynex на шасі танків Leopard для боротьби з дронами. Наш захист стає міцнішим, але, на жаль, це все час, який супроводжується для нас руйнуваннями та смертями.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Tomahawk озброєння США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
Делегацію очолює прем'єрка Юлія Свириденко
Українська делегація вирушила на переговори у США
13 жовтня, 15:19
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
7 жовтня, 22:13
Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
7 жовтня, 06:34
Письменниця презентувала нову книгу
Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику
6 жовтня, 14:31
Піт Гегсет збирає військових
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP
25 вересня, 17:54
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04
ВООЗ рекомендує, щоб середній нічний рівень шуму не перевищував 40 децибелів
Невидимий новий фронт: як звук стає зброєю війни
22 вересня, 19:00
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54

Ігор Петренко

«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Україна стає донором безпеки всієї Європи
Україна стає донором безпеки всієї Європи
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
Диверсії на Балтиці, дрони у Польщі. Що задумала Росія?
Диверсії на Балтиці, дрони у Польщі. Що задумала Росія?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua