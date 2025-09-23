Головна Світ Політика
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
фото: скриншот з відео

За словами Зеленського, до України вдалося повернути 1625 дітей

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Перша леді Олена Зеленська також бере участь у заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Президент анонсував механізм моніторингу для збору даних про всіх дітей, незаконно переміщених Росією. «Росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності», – сказав він.

За словами Зеленського, до України вдалося повернути 1625 дітей.

«Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина. Але також викликом, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей», – зазначив глава України.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну дітей, викрадених Росією, є «найбільш чутливим і проблемним питанням». За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених дітей, однак це лише задокументовані випадки. «Насправді ми не знаємо повного обсягу цієї трагедії», – додав він.

