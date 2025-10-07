Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали
Анкара та Вашингтон можуть разом освоїти велике родовище рідкісноземельних копалин
Туреччина розглядає партнерство зі США для видобутку рідкісних металів на нещодавно виявленому родовищі біля Ескішехіра після невдалих переговорів з Китаєм та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Родовище містить церій, празеодим та неодим. Попередні тести показують, що руда містить понад 1% оксидів рідкісноземельних металів за вагою – цього достатньо для комерційного видобутку. Ці метали потрібні для виробництва телефонів, комп'ютерів та військової техніки.
Ще торік Анкара і Пекін підписали попередню домовленість про розробку родовища, але переговори провалилися. Пекін хотів забирати всю руду до себе та переробляти її в КНР, Туреччина хотіла будувати завод у себе та отримати технології – Китай відмовився.
Туреччина також намагалася домовитися з Росією, однак нічого не вийшло. Після зустрічі президентів Дональда Трампа та Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі у вересні країни домовились поглибити співпрацю. Зараз вони обговорюють спільну розробку родовища.
Туреччина планує побудувати завод для переробки металів прямо біля родовища. Крім США, Анкара також веде переговори з Канадою та Швейцарією про можливу співпрацю, включаючи проведення техніко-економічних обґрунтувань.
Нагадаємо, Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні розвідувальні служби у викраденні рідкісноземельних матеріалів. Пекін стверджує, що іноземні структури причетні до організації незаконного обігу цих матеріалів, які вважаються стратегічним активом і використовує як засіб тиску в тарифних переговорах із Вашингтоном.
До слова, Японія почне видобуток рідкісноземельних металів з дна океану біля узбережжя острова Мінамі-Торісіма у 2026 році.
