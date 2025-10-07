Головна Світ Економіка
Туреччина запропонувала США власні рідкісноземельні мінерали

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм
фото: Bloomberg

Анкара та Вашингтон можуть разом освоїти велике родовище рідкісноземельних копалин

Туреччина розглядає партнерство зі США для видобутку рідкісних металів на нещодавно виявленому родовищі біля Ескішехіра після невдалих переговорів з Китаєм та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Родовище містить церій, празеодим та неодим. Попередні тести показують, що руда містить понад 1% оксидів рідкісноземельних металів за вагою – цього достатньо для комерційного видобутку. Ці метали потрібні для виробництва телефонів, комп'ютерів та військової техніки.

Ще торік Анкара і Пекін підписали попередню домовленість про розробку родовища, але переговори провалилися. Пекін хотів забирати всю руду до себе та переробляти її в КНР, Туреччина хотіла будувати завод у себе та отримати технології – Китай відмовився.

Туреччина також намагалася домовитися з Росією, однак нічого не вийшло. Після зустрічі президентів Дональда Трампа та Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі у вересні країни домовились поглибити співпрацю. Зараз вони обговорюють спільну розробку родовища.

Туреччина планує побудувати завод для переробки металів прямо біля родовища. Крім США, Анкара також веде переговори з Канадою та Швейцарією про можливу співпрацю, включаючи проведення техніко-економічних обґрунтувань.

Нагадаємо, Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні розвідувальні служби у викраденні рідкісноземельних матеріалів. Пекін стверджує, що іноземні структури причетні до організації незаконного обігу цих матеріалів, які вважаються стратегічним активом і використовує як засіб тиску в тарифних переговорах із Вашингтоном.

До слова, Японія почне видобуток рідкісноземельних металів з дна океану біля узбережжя острова Мінамі-Торісіма у 2026 році.

