Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику

Громадська діячка знайшла рішення, аби зменшити падіння темпів розповсюдження власних книг

Письменниця Ірена Карпа презентувала книгу «Він повертається у неділю», над якою працювала три роки. Громадська діячка наголосила, що зараз книги про війну читачі купують менше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу комунікації окремої артилерійської бригади НГУ.

Нова книга Карпи – щемлива історія про кохання попри війну та відстань, про жінку й військовослужбовця, які ділять життя між двома країнами. На благодійному заході, який нещодавно пройшов в Києві, письменниця назвала «Він повертається у неділю» ліками.

«Це ліки від амнезії. Ліки від того, щоб люди не йшли у свій зручний та тупий комфорт. На початку повномасштабного був ось цей підйом, рух тощо. А зараз якщо спитати у видавців, то книги про війну не купуються, люди чують слово війна. Тому я всім кажу, що це історія любові. Я не військовий експерт, щоб перебіг війни оцінювати. Але я письменниця і в мене є близькі люди, які на фронті. В мене є близькі люди, в кого забрали їхню любов назавжди», – розповіла Карпа.

Також письменниця, яка живе на дві країни (Україну і Францію) зазначила, що на Батьківщині війна сприймається зовсім інакше, ніж за кордоном.

«Чим далі ти від війни, тим більше, напевно, безсилля відчуваєш. Нічого не можу зробити. А тут людина може побігти допомогти, завали розібрати, передати воду, ще щось. Коли є простір для дії, то не має відчуття власної безсилості», – підсумувала Ірена Карпа.

Ірена Карпа та комунікаційник ДАР НГУ Юліан Новак фото: Юрій Верес

