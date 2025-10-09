Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»

Як Україні допоможуть ракети, названі на честь бойових індіанських сокир

Президент США Дональд Трамп повідомив, що «певним чином» вже ухвалив рішення про можливе надання Україні ракет Tomahawk. Водночас зауважив, що хоче отримати інформацію про плани української сторони щодо їх використання. Проте навіть якщо нова далекобійна зброя буде поставлятися з певними обмеженнями, сам факт її наявності у Києва стане серйозним фактором тиску на Кремль, зазначає The Telegraph. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що це трошки протверезить агресора та змусить його сісти за стіл перемовин.

Що являють собою ракети Tomahawk, як саме Україна зможе їх використати і коли це станеться, розповідає «Главком».

«Відступати Трампу нема куди»

Про те, що Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україну крилатих ракет Tomahawk, заговорили ще в липні. І це викликало у нашій країні потужну хвилю ентузіазму: для стримування агресора ефективнішим, напевно, було б лише надання тактичної ядерної зброї.

Наприклад, чим корисні Patriot та інші західні засоби ППО? Росіяни запускають по Україні свої «Калібри», «Кинджали», Х-101/Х-555 і так далі – ми їх збиваємо. Вони знову запускають – ми знову збиваємо. Але ракети-перехоплювачі мають здатність закінчуватися і не завжди ці запаси вдається поповнити вчасно в необхідній кількості.

А Tomahawk – це засіб знищення, у тому числі, підприємств, де агресор свої ракети виробляє в глибокому тилу. Це – засіб знищення військових аеродромів. Образно кажучи, якщо за допомогою Patriot ми збиваємо стріли, то використовуючи Tomahawk – вбиваємо стрільця.

З липня Дональд Трамп у властивій для себе манері кілька разів то обіцяв надати Україні ракети Tomahawk, то відкликав свої обіцянки назад. Тож чи варто сприймати їх всерйоз?

«Постачання, думаю, цілком реальне. Дональд Трамп принаймні це питання обговорює, на відміну від його попередника Джозефа Байдена, за якого ця тема була повністю табуйована. Наразі дискусія піднята, президент США особисто заявляє про можливість постачання ракет Tomahawk. У всьому світі темі приділено особливу увагу, і робити черговий крок назад – це удар по власному іміджу», – каже «Главкому» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

Що таке Tomahawk

Один із перших зразків ракети Tomahawk у Національному музеї авіації та космонавтики США у Вашингтоні фото: wikipedia.org

Tomahawk («Томагавк») – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності. Розроблялася у 1972-1980 роках компанією General Dynamics, прийнята на озброєння у 1983 році. Спочатку розроблялася як ракета морського базування, зараз головні експлуатанти Tomahawk – військово-морські сили США та Великобританії. На сьогоднішній день вироблено понад 7300 ракет, виробництво триває. Вперше крилата ракета Tomahawk була застосована в 1991 році в ході війни в Перській затоці, всього з моменту озброєння в бойових операціях застосовано більше двох тисяч Tomahawk. Про останній запуск ракет було відомо у січні 2024 року: удари були спрямовані на бази в Ємені, звідки хусити атакували торгові кораблі у Червоному морі. Країна-виробник США Основні тактико-технічні характеристики Довжина – 6,25 м

Діаметр – 0,52 м

Розмах крила – 2,52 м

Точність – 5 м

Маса – 1590 кг

Маса бойової частини – 450 кг

Максимальна швидкість – 880 км/год

Максимальна дальність – 2500 км Експортна вартість Близько $4 млн. Tomahawk в дії

З чого стрілятимемо

Зазвичай носіями Tomahawk є ударні атомні підводні човни, ракетні крейсери та ескадрені міноносці. Їх Україна в розпорядженні не має. Літаки носіями цих ракет не стали – Tomahawk програв конкурентну боротьбу з іншою крилатою ракетою, що з самого спочатку розроблялася для повітряного базування. Так що F-16, наприклад, Україна використовувати як носій не зможе. Але це не стане перепоною – вже існують і наземні установки для Tomahawk.

«Існувала сухопутна модифікація Tomahawk (з термоядерним зарядом), пристосована для запуску з рухомої пускової установки. Ці ракети було знищено згідно з договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року. Але у 2023 році було здійснено перший запуск ракети Tomahawk з універсальної мобільної наземної пускової установки Typhon», – розповідає «Главкому» експерт із озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков.

В Україні Typhon може пройти випробування у бойових умовах фото з відкритих джерел

Зараз у США є три батареї ракетного комплексу Typhon (батарея складається з чотирьох пускових установок, командного пункту, транспортно-зарядної машини та машини підтримки). В одній пусковій установці – чотири ракети Tomahawk.

«Комплекси Typhon прийняті на озброєння, але вони все ще проходять випробування, виявляються недоліки. В принципі, США зацікавлені у постачанні цих пускових установок України – адже тоді їх можна буде випробувати в умовах реальних бойових дій. А для Дональда Трампа, як бізнесмена, це перспектива для подальшого експорту Typhon. Ними вже, до речі, зацікавилася Німеччина», – розповідає Олександр Коваленко.

Безпілотна пускова установка LRF корпусу морської піхоти США фото з відкритих джерел

Слід зазначити, що крім комплексів Typhon, у США під Tomahawk є ще вісім пускових установок LRF (Long Range Fires). Вони базуються на безпілотних позашляховиках і призначені для Корпусу морської піхоти США. Однак буквально місяць тому американські морпіхи від них відмовилися. Причина – мала прохідність по слабким ґрунтам, що для морських піхотинців, які повинні висаджувати LRF на пляжах, є критичним. А для України такий варіант навіть краще, ніж Typhon: LRF мобільні, невеликі і ще раз підкреслимо – безпілотні.

Що стосується обмежень у використанні ракети Tomahawk, то складно уявити, що бойові ракети нам будуть поставлятися з умовою не здійснювати удари по військових цілях, розташованих у Росії в глибокому тилу. Який тоді в них сенс?

«Обмеження – не завдавати ударів по цивільних об’єктах. Те, чого ми ніколи і не робили. Звісно, ми не будемо бити дорогими ракетами Tomahawk, яких напевно буде не дуже багато, по Спаській вежі або дачі Путіна в Геленджику. Нам важливо дотягнутися до об’єктів, куди вже зараз можуть завдавати удари наші дрони – завод «Алабуга» в Татарстані, де виробляються «Шахеди», військові аеродроми і так далі. А якщо на військовий завод прилетять чотири Tomahawk – це майже дві тонни вибухових речовин з гарантованим знищенням», – говорить Олександр Коваленко.

На його думку, далекобійні американські крилаті ракети Україна може отримати вже в першій половині 2026 року.

Андрій Кузьмін, «Главком»