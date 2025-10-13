Головна Країна Політика
Українська делегація вирушила на переговори у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українська делегація вирушила на переговори у США
Делегацію очолює прем'єрка Юлія Свириденко
фото: Facebook/Юлія Свириденко

Серед ключових тем переговорів – зміцнення ППО та ударних можливостей Сил оборони

Українська делегація вирушила до США, де планує провести насичені переговори у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також у її складі очільник Банкової Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Як зазначив Єрмак, на порядку денному – конкретні цілі, озвучені президентом Володимиром Зеленським. Мова про посилення ППО та енергосистеми, а також санкції проти РФ. «Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував поїздку української делегації до США.

Також Зеленський повідомив, що вдруге за два дні поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом. Президент заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

До слова, Росія активно намагається відрадити США від передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, заявляючи про нібито ризик «прямого зіткнення з НАТО». Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков попередив адміністрацію президента Трампа про небезпеку надання Україні таких озброєнь і зазначив, що «імпульс до врегулювання конфлікту в Україні практично вичерпаний».

Теги: США переговори Юлія Свириденко Андрій Єрмак

