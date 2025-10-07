Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 21:30 було оголошено повітряну тривогу, о 22:12 загроза минула. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, що станом на 7:56 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. О 9:20 тривогу в столиці було скасовано. Згодом о 16:15 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу. О 16:43 пролунав відбій.

До слова, триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.