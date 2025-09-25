Головна Світ Політика
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Глава Пентагону терміново скликає сотні високопоставлених військових – WP
Піт Гегсет збирає військових
фото: Pete Hegseth/Facebook

Гегсет «звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня»

Міністр оборони Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів США терміново зібратися наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії – без зазначення причини. Це викликало занепокоєння після численних звільнень високопосадовців адміністрацією Дональда Трампа цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За словами понад десятка осіб, обізнаних із ситуацією, цей незвичний наказ було надіслано фактично всім вищим військовим командирам по всьому світу. Директиву видали на початку цього тижня на тлі загрози закриття уряду та через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани масштабної консолідації вищих військових командувань.

У заяві в четвер речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет «звернеться до своїх старших військових лідерів на початку наступного тижня», однак не надав додаткових подробиць.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Також Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною.

