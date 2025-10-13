Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
скріншот з відео Суспільного

Головними темами переговорів стануть ППО та далекобійні можливості України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг глави держави.

Головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію. «Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, голова Ради Національної Безпеки та оборони Росія Рустем Умєров і деякі представники нашого дипломатичного сектору, вони поїхали. Буде кілька зустрічей», – сказав він.

Зеленський у США окрім переговорів із Трампом матиме зустрічі з сенаторами і конгресменами, військовими та представниками енергетичних компаній тощо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийме українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня. Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
19 вересня, 14:53
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
20 вересня, 02:38
Зеленський: Дякую Казахстану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
23 вересня, 04:29
Представник Exxon відмовився коментувати інформацію про переговори з компанією «Роснефть»
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
24 вересня, 04:27
Тойу також висловила впевненість, що цей проєкт буде реалізований швидко
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
1 жовтня, 01:44
Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
8 жовтня, 16:04
Вітакер: Деяке озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки
У США є потужна зброя, яку можуть передати Україні – Вітакер
10 жовтня, 01:03
Трамп: Я запитав: «Про що ви, в біса, говорили п’ять годин?»
Трамп розказав, як він сварив Віткоффа за довгі розмови з Путіним
Сьогодні, 15:03
30 серпня 2025 року у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України посмертно
1 жовтня, 13:59

Політика

Нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято
Нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня – FT
Зеленський і Трамп можуть зустрітися цього тижня – FT
Зеленський обговорив з президентом Чехії нові ініціативи для захисту України
Зеленський обговорив з президентом Чехії нові ініціативи для захисту України
Українська делегація вирушила на переговори у США
Українська делегація вирушила на переговори у США

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua