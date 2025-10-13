Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом

Головними темами переговорів стануть ППО та далекобійні можливості України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг глави держави.

Головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію. «Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, голова Ради Національної Безпеки та оборони Росія Рустем Умєров і деякі представники нашого дипломатичного сектору, вони поїхали. Буде кілька зустрічей», – сказав він.

Зеленський у США окрім переговорів із Трампом матиме зустрічі з сенаторами і конгресменами, військовими та представниками енергетичних компаній тощо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийме українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня. Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».