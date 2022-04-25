Блогер, який записав понад 100 інтерв’ю з полоненими, дав пораду їхнім рідним

Володимир Золкін повідомив, куди звертатися їхнім батькам

Родичі російських полонених постійно намагаються зв’язатися із затриманими окупантами через журналістів. Про це блогер Володимир Золкін, який записує інтерв’ю із полоненими, розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Постійно виходять на зв’язок, просять когось знайти, на когось вийти. У мені вони бачать людину, яка може їм чимось посприяти», – пояснив Золкін.

Блогер зазначив, що сам він не може допомогти росіянам знайти своїх родичів, які, імовірно, перебувають у полоні, але підказав шлях для пошуку. «У мене у телеграмі є контакти для зв’язку, є чат-бот «Ищи своих», куди вони можуть звертатися», – зазначив Володимир Золкін. Він додав, що також поновився зворотний зв’язок, бо раніше росіяни заблокували першу спробу.

За словами блогера, родичі російських полонених дуже рідко погоджуються самі дати інтерв’ю. Золкін пояснив це заляканістю тамтешнього населення. «Один звернувся, аби розмістити його відеозвернення. Я погодився. Він надсилає відео, а там звернення людини у балаклаві. Так я теж можу записати подібне звернення і сказати, що я – це він. А він каже: «Ми інакше не можемо, бо посадять», – розповів одну із історій Володимир Золкін.

За словами блогера, який багато контактує із російськими військовими, 90% полонених хочуть повернутися додому. «А 10% не хотіли би повертатися ані до Росії, ані до ОРДЛО. Вони взагалі не самоідентифіковані, вони не росіяни і не українці, а просто люди, які хочуть, щоби їм дали спокій», – зазначив Золкін.

Про випадки, коли російський військовий після полону був обміняний і знову пішов воювати, блогер не знає. За його словами, «якби був такий випадок, мені би одразу скинули посилання, яке підтверджує, що людина, з якою я записував інтерв’ю, знову пішла воювати».

Нагадаємо, що 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.

19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.