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    Думки вголос

    Хто в Росії нарешті відчув наслідки війни з Україною

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

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    Російські кладовища заповнили свіжими могилами - Хто в Росії нарешті відчув наслідки війни з Україною
    Російські кладовища заповнили свіжими могилами
    фото з відкритих джерел

    Не варто сподіватися на бунти в РФ

    Мовою оригіналу

    Какие регионы РФ почувствуют последствия войны в Украине больше остальных.

    Или занимательная арифметика. Данные:

    1. Есть подтверждённые российскими властями потери в Украине
    2. Есть работа ВВС по нанесению данных на карту (последний срез – 6 мая) и распределению по субъектам федерации.

    Но просто данные в какой области больше аквафрешек не так интересны. Ведь важно то, какая ДОЛЯ жителей области зааквафрешилась.

    Поэтому взял данные Росстат по населению и вывел ТОП-10 регионов по потерям на 100 тысяч жителей.

    Итак, имеем лидеров

    1. Бурятия – 99 человек на 100 тысяч
    2. Тыва – 87 человек
    3. Северная Осетия-Алания – 84
    4. Костромская область – 58
    5. Севастополь – 47
    6. Еврейская АО – 45 (не ожидал там такого %)
    7. Псковская область – 45
    8. Республика Алтай – 45
    9. Забайкальский край – 45
    10. Дагестан и Марий Эл – в обоих регионах 43 человека на 10 тысяч.

    И, ради балланса дам наименее затронутые регионы (либо те, где меньше всего признали и соотношение потерь к количеству жителей минимальное)

    Лидерами есть Ненецкий и Ямало Ненецкий Автономные округа. Ни одного признанного (хотя, возможно, оттуда в армию и не брали). Далее город Москва с показателем 0,23 на 100 тысяч. Это, на минуту в 420 раз меньше чем по лидеру рейтинга – Бурятии. Либо в 59 раз ниже чем в среднем по РФ.

    Следом, думаю, вы догадались – Санкт Петербург (2 человека на 100 тыс) и Московская область (3).

    К чему это я?

    Если уж следить за признанными потерями, то именно по соотношению к населению региона. Это влияет на:

    • а) вероятность роста недовольства количеством гробов (с поправкой на регион – в депрессивных регионах и национальных автономиях порог выше)
    • б) возможную судьбу губернатора, допустившего утечку информации (если данные не были спущены из Москвы).

    НО, важная оговорка, надеятся на проблемы в РФ пока не стоит – порог чувствительности слишком велик. А вот сосредоточить усилия ИПСО на выбранных регионах (где жители видят трупы) можно было бы попробовать.

    Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Хто в Росії нарешті відчув наслідки війни з Україною