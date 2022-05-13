Хто в Росії нарешті відчув наслідки війни з Україною

Не варто сподіватися на бунти в РФ

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Какие регионы РФ почувствуют последствия войны в Украине больше остальных.

Или занимательная арифметика. Данные:

Есть подтверждённые российскими властями потери в Украине Есть работа ВВС по нанесению данных на карту (последний срез – 6 мая) и распределению по субъектам федерации.

Но просто данные в какой области больше аквафрешек не так интересны. Ведь важно то, какая ДОЛЯ жителей области зааквафрешилась.

Поэтому взял данные Росстат по населению и вывел ТОП-10 регионов по потерям на 100 тысяч жителей.

Итак, имеем лидеров

Бурятия – 99 человек на 100 тысяч Тыва – 87 человек Северная Осетия-Алания – 84 Костромская область – 58 Севастополь – 47 Еврейская АО – 45 (не ожидал там такого %) Псковская область – 45 Республика Алтай – 45 Забайкальский край – 45 Дагестан и Марий Эл – в обоих регионах 43 человека на 10 тысяч.

И, ради балланса дам наименее затронутые регионы (либо те, где меньше всего признали и соотношение потерь к количеству жителей минимальное)

Лидерами есть Ненецкий и Ямало Ненецкий Автономные округа. Ни одного признанного (хотя, возможно, оттуда в армию и не брали). Далее город Москва с показателем 0,23 на 100 тысяч. Это, на минуту в 420 раз меньше чем по лидеру рейтинга – Бурятии. Либо в 59 раз ниже чем в среднем по РФ.

Следом, думаю, вы догадались – Санкт Петербург (2 человека на 100 тыс) и Московская область (3).

К чему это я?

Если уж следить за признанными потерями, то именно по соотношению к населению региона. Это влияет на:

а) вероятность роста недовольства количеством гробов (с поправкой на регион – в депрессивных регионах и национальных автономиях порог выше)

б) возможную судьбу губернатора, допустившего утечку информации (если данные не были спущены из Москвы).

НО, важная оговорка, надеятся на проблемы в РФ пока не стоит – порог чувствительности слишком велик. А вот сосредоточить усилия ИПСО на выбранных регионах (где жители видят трупы) можно было бы попробовать.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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