Хто в Росії нарешті відчув наслідки війни з Україною
Не варто сподіватися на бунти в РФ
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Какие регионы РФ почувствуют последствия войны в Украине больше остальных.
Или занимательная арифметика. Данные:
- Есть подтверждённые российскими властями потери в Украине
- Есть работа ВВС по нанесению данных на карту (последний срез – 6 мая) и распределению по субъектам федерации.
Но просто данные в какой области больше аквафрешек не так интересны. Ведь важно то, какая ДОЛЯ жителей области зааквафрешилась.
Поэтому взял данные Росстат по населению и вывел ТОП-10 регионов по потерям на 100 тысяч жителей.
Итак, имеем лидеров
- Бурятия – 99 человек на 100 тысяч
- Тыва – 87 человек
- Северная Осетия-Алания – 84
- Костромская область – 58
- Севастополь – 47
- Еврейская АО – 45 (не ожидал там такого %)
- Псковская область – 45
- Республика Алтай – 45
- Забайкальский край – 45
- Дагестан и Марий Эл – в обоих регионах 43 человека на 10 тысяч.
И, ради балланса дам наименее затронутые регионы (либо те, где меньше всего признали и соотношение потерь к количеству жителей минимальное)
Лидерами есть Ненецкий и Ямало Ненецкий Автономные округа. Ни одного признанного (хотя, возможно, оттуда в армию и не брали). Далее город Москва с показателем 0,23 на 100 тысяч. Это, на минуту в 420 раз меньше чем по лидеру рейтинга – Бурятии. Либо в 59 раз ниже чем в среднем по РФ.
Следом, думаю, вы догадались – Санкт Петербург (2 человека на 100 тыс) и Московская область (3).
К чему это я?
Если уж следить за признанными потерями, то именно по соотношению к населению региона. Это влияет на:
- а) вероятность роста недовольства количеством гробов (с поправкой на регион – в депрессивных регионах и национальных автономиях порог выше)
- б) возможную судьбу губернатора, допустившего утечку информации (если данные не были спущены из Москвы).
НО, важная оговорка, надеятся на проблемы в РФ пока не стоит – порог чувствительности слишком велик. А вот сосредоточить усилия ИПСО на выбранных регионах (где жители видят трупы) можно было бы попробовать.
Джерело: блог Ігора Тишкевіча