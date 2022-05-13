Росіяни зможуть грати на тенісному топ-турнірі, якщо мовчатимуть про Путіна

Російські тенісисти зможуть брати участь у одному із чотирьох головних турнірів року, якщо не будуть робити заяв на підтримку своєї влади

Організатори одного із головних тенісних турнірів у світі пояснили російським спортсменам правила поведінки

Російські тенісисти отримали можливість взяти участь у одному із чотирьох найголовніших турнірів року, «Роллан Гаррос». Але організатори поставили росіянам чітку умову. Про це пише профільне видання Tennis Majors.

Директор «Роллан Гаррос», відома у минулому тенісистка Амелі Моресмо заявила, що росіяни зможуть грати на турнірі у нейтральному статусі. Крім того, вони не повинні висловлюватися на підтримку своєї влади. «Якщо хтось із них зробить у ЗМІ заяву на підтримку російського уряду, проти цього спортсмена будуть запроваджені санкції», – запевнила Моресмо.

Ця ж вимога стосується і білоруських тенісистів.

Російський переможець «Роллан Гаррос» 1996 року Євген Кафельников заявив, що така вимога організаторів турніру є цілком прийнятною.

«Заява Моресмо не містить нічого такого, що якось утискає наших спортсменів. Тут все залежатиме від самих тенісистів, наскільки вони розуміють, що відбувається і що можна говорити, а що ні», – упевнений Кафельников.

Нагадаємо, що російська кіберспортивна команда Virtus.pro була дискваліфікована з міжнародних змагань через використання знаку Z, який став символом війни Росії проти України.

Також Росія і Білорусь можуть втратити членство в Міжнародному паралімпійському комітеті.

А директор футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Даріо Срна звернувшись до тих росіян, які обурюються дискваліфікації тамтешніх спортсменів, запросив їх відвідати Маріуполь, Бучу чи Чернігів, щоб зрозуміти – за що дискваліфікують представників країни-агресора.