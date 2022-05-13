Представник Путіна в ООН озвучив російські фейки про «дітей-бойовиків» в Україні

Василь Небензя розповів, що у Маріуполі діяв дитячий притулок «Пілігрим», у якому дітей віком від 7 до 18 років нібито робили бойовиками

Росіяни вигадують нові фейки про українців

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито є дитячі табори для створення бойовиків. Про це представник Кремля заявив 12 травня на засіданні Ради безпеки.

Небензя на Раді безпеки ООН розповів, що в Маріуполі діяв дитячий притулок «Пілігрим», у якому дітей віком від 7 до 18 років нібито робили бойовиками.

«У деяких регіонах України були утворені табори для дітей з 7 до 18 років. Однією з таких установ став притулок «Пілігрм» у Маріуполі, в якому з дітей готували майбутніх бойовиків», – заявив Небензя.

Нагадаємо, Небензя цинічно звинуватив українську владу у наклепі, після того, як у Бучі спливли звірства росіян. Представник РФ наполягав на тому, що трагедія в Бучі – це нібито українська провокація.

Раніше повідомлялося, що у четвер Рада ООН з прав людини розпочала розслідування порушень прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених територіях України.

Напередодні представник України в ООН Сергій Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник. Днями росіянин Василь Небензя влаштував чергове шоу та прийшов на Радбез ООН з українським підручником. Почав маніпулювати та розказувати казки про «нацистську» Україну.

Нагадаємо, раніше Кислиця закликав ООН припинити співпрацю з Росією щодо неосновних закупівель.