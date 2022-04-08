Російські війська завершили підготовку до великої битви на Донбасі – Гайдай

«Ми бачимо збільшення накопичення сил, кількості обстрілів, бомбардувань і спроб атак, але це ще не прорив»

Російські війська завершили підготовку до масованого наступу на території Луганської області. Про це розповів Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації.

«Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, до тої великої битви, яка буде у нас на Луганщині і Донеччині» , – наголосив він.

Гайдай наголосив, що ворог регулярно намагається прорвати нашу оборону. 7 квітня бої у Рубіжному тривали з 4 ранку і до пізньої ночі. Українські військові знищили кілька танків та БТРів, а також до 50 ворожих солдат.

«Ми бачимо збільшення накопичення сил, кількості обстрілів, бомбардувань і спроб атак, але це ще не прорив», – підкреслив голова ОВА.

Гайдай додав, що ворог «стирає з обличчя землі» цілі населені пункти. «Оркам не потрібна луганська територія, луганські міста взагалі. Їм потрібна галочка на кордоні Луганскої області. Їм на людей наплювати», – розповів він.

Із початку повномосштабного російського вторгнення з Луганщини централізовано евакуювали близько 30 тис. громадян. Одна це число не враховує людей, які виїхали на власному транспорті та вивезених волонтерами.

Триває 44-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог готується до наступу на сході України. Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

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